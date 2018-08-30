В ДТП с участием Porsche Cayenne в Самаре пострадали два пассажира автобуса

В среду, 29 августа, в 14:50, в Самаре произошло ДТП с участием 67-летнего водителя Porsche Cayenne, ехавшего по ул. Ново-Садовой со стороны пр. Масленникова в направлении пр. Ленина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 106 по ул. Ново-Садовой отвлекся и врезался в остановившийся впереди Kia Sorento под управлением 48-летнего мужчины. От удара Kia столкнулся со стоявшим впереди на остановке автобусом Ford Transit маршрута № 206 (завод "Экран" — "Железнодорожный вокзал") под управлением 62-летнего водителя.

В результате аварии пострадала 63-летняя пассажирка автобуса. Ее госпитализировали. Также травмы получила 45-летняя пассажирка автобуса. Она самостоятельно обратилась в больницу. После оказания медпомощи женщину отпустили домой.

По факту ДТП ведется проверка.