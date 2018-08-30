В Самаре судят бизнеследи, подозреваемых в мошенничестве на 22,8 млн руб. при поставке нута в Турцию

В среду, 29 августа, в Октябрьском райсуде Самары началось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве, от которого пострадало краснодарское ООО "Блек си инвест агро", закупавшее в Самарской области сельхозпродукцию для экспортных поставок в Турцию.

На скамье подсудимых 41-летняя предпринимательница Наталья Лукьянскова и пенсионерка Вера Колеганова, которая в начале года уже была осуждена Приволжским райсудом за аналогичное преступление и сейчас отбывает условный срок.

На первом заседании федеральный судья Андрей Теренин заслушал показания представителя потерпевшей стороны - генерального директора краснодарской компании Дмитрия Шагдыра. По его словам, в конце апреля 2015 года компания договорилась с самарским ООО "Новакс" Ильи Панфильцева о поставке 2,5 тыс. тонн нута по цене 22,3 тыс. руб. за тонну.

В мае начались проплаты и поставки товара. После того как около половины объема уже было загружено в зафрахтованный корабль, поставки прекратились, а из "Новакс" сообщили, что пока краснодарская компания тянула с полной оплатой, товар ушел.

Краснодарцы уже начали нести убытки и срочно перечислили в Самару еще более 20 млн рублей. Но товар после этого больше не отгружался. Тогда Шагдыр приехал в Самару, где ему в офисе "Новакс" представили директора. Там же он выяснял с подсудимыми и некой Ольгой Сырокачан, куда делись перечисленные его фирмой деньги. Не получив ни нута, ни уплаченных за него миллионов, через три недели Шагдыр вернулся в Краснодар. В результате фирма понесла убытков более 50 млн рублей.

Пока самарские правоохранители разбирались по заявлению о мошенничестве, Сырокачан перебралась на жительство в Испанию, а Колеганова получила срок за другие аферы в сфере посредничества при реализации сельхозпродукции. В том приговоре говорится, что она действовала вместе с не установленным следствием лицом, и кому ушли украденные деньги, неизвестно.

Судя по задаваемым защитой вопросам, она будет доказывать, что Лукьянскова в операциях по закупке нута участвовал только частично, помогла обналичить полученные от краснодарцев 9 млн руб., чтобы купить нут непосредственно у производителей, которые предпочитали "живые" деньги.