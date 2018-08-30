Два человека пострадали при столкновении автобуса и двух легковушек на ул. Ново-Садовой

В среду, 29 августа, в 14:30 в Самаре участником ДТП стал 29-летний водитель Lada Kalina, который ехал по ул. Ново-Садовой в направлении ул. Л.Шмидта. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области