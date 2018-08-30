В сквере на ул. Садовой появится памятник городскому блаженному Пине Гофману

Глава города Самара Елена Лапушкина провела заключительное выездное совещание по объектам, ремонтируемым по федеральной программе, пишет sgpress.ru.

В обновленном сквере на пересечении улиц Ленинградской и Садовой дети уже вовсю тестируют новый игровой комплекс и появившийся арт-объект - лавку-качели. Тем временем молодые родители следят за установкой урн и скамеек, а также обсуждают планы по дальнейшему развитию территории.

"При обсуждении проекта сквера мы выступали с предложением установить здесь памятник какому-нибудь известному человеку, имеющему отношение к Самарскому району. Голосованием жители решили, что это будет скульптурная композиция в честь городского блаженного Пини Гофмана, - рассказали представители инициативной группы. - Пиня действительно был самарской легендой, и памятник может стать хорошим поводом для разговора между родителями и детьми на тему межконфессиональных и межнациональных отношений, отношения к пожилым и нездоровым людям".

"Идея замечательная, только ее необходимо детально проработать. Роман Александрович, совместно с жителями займитесь изучением истории вопроса, посоветуйтесь с архитекторами, создайте дизайн-проект композиции, а мы, в свою очередь, поможем с реализацией", - обратилась Елена Лапушкина к главе районной администрации Роману Радюкову.