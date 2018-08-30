Четыре человека пострадали в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Красноармейской

В четверг, 30 августа, в 0:07 в центре Самары произошло ДТП с участием 19-летнего водителя Lada Kalina, который ехал по ул. Фрунзе со стороны ул. Льва Толстого в направлении ул. Красноармейской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным стражей порядка, напротив дома №8 по ул. Красноармейской он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota под управлением 29-летнего мужчины.

Судя по размещенным в соцсетях фотографиям, после столкновения отечественная легковушка выехала на тротуар и остановилась у стены дома.

Тем временем в областном полицейском главке уточнили, что в результате ДТП пострадали водитель Lada Kalina и три его пассажира: 29-летний мужчина и девушки 28 и 19 лет. Всех их доставили в больницу.

По факту ДТП ведется проверка.