"Крылья Советов" подписали уругвайского защитника Агустина Рохеля

В четверг, 30 августа, футбольный клуб "Крылья Советов" оформил все документы, связанные с переходом в команду Агустина Рохеля.
Уругвайский защитник подписал длительный контракт с самарцами: соглашение рассчитано на четыре года. За "Крылья" Агустин будет выступать под 18 номером.
Рохель - воспитанник столичного клуба "Насьональ". Провел 14 игр за молодежную сборную Уругвая и забил один гол. В прошлом году Рохель в составе молодежной сборной Уругвая выиграл молодежный чемпионат Южной Америки в Эквадоре. Также в составе молодежной сборной Агустин принял участие в чемпионате мира в Южной Корее. В матче за 3-е место Уругвай уступил сверстникам из Италии по пенальти.
Последние комментарии
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)