"Крылья Советов" подписали уругвайского защитника Агустина Рохеля

В четверг, 30 августа, футбольный клуб "Крылья Советов" оформил все документы, связанные с переходом в команду Агустина Рохеля.

Уругвайский защитник подписал длительный контракт с самарцами: соглашение рассчитано на четыре года. За "Крылья" Агустин будет выступать под 18 номером.

Рохель - воспитанник столичного клуба "Насьональ". Провел 14 игр за молодежную сборную Уругвая и забил один гол. В прошлом году Рохель в составе молодежной сборной Уругвая выиграл молодежный чемпионат Южной Америки в Эквадоре. Также в составе молодежной сборной Агустин принял участие в чемпионате мира в Южной Корее. В матче за 3-е место Уругвай уступил сверстникам из Италии по пенальти.