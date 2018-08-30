На Волге у Сызрани задержан рыбак, ловивший стерлядь

Во время рейда сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 56-летнего рыбака одного из рыбколхозов Ульяновской области. Нарушая правила рыболовства, мужчина незаконно ловил стерлядь в акватории Волги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.
По данным правоохранителей, среди выловленных рыб у него были семь стерлядей, являющейся запрещенным для вылова в Саратовском водохранилище видом рыбы. В случае поимки стерлядь нужно выпустить обратно в воду, но рыбак этого не сделал.
По факту случившегося ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
"Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается примерно в 3000 рублей", — уточнили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.
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У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....