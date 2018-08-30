16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Студент хотел оплатить банкет" - полиция выложила видео задержания преподавателя тольяттинского колледжа В Самаре судят бизнеследи, подозреваемых в мошенничестве на 22,8 млн руб. при поставке нута в Турцию С пристава, подозреваемой в обмане государства на 13 млн руб., взяли подписку о невыезде В Самарской области будут судить экс-министра имущества региона В Ставропольском районе осуждены браконьеры, поймавшие сетью более 50 рыб

Преступления Происшествия

На Волге у Сызрани задержан рыбак, ловивший стерлядь

СЫЗРАНЬ. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 589
Версия для печати

Во время рейда сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 56-летнего рыбака одного из рыбколхозов Ульяновской области. Нарушая правила рыболовства, мужчина незаконно ловил стерлядь в акватории Волги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

По данным правоохранителей, среди выловленных рыб у него были семь стерлядей, являющейся запрещенным для вылова в Саратовском водохранилище видом рыбы. В случае поимки стерлядь нужно выпустить обратно в воду, но рыбак этого не сделал.

По факту случившегося ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается примерно в 3000 рублей", — уточнили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:23 У преподавателя экономики Хворостянского техникума нашли поддельный диплом

У экс депутата нашли и ничего.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:21 В Самарской области за полгода выявили 50 случаев злоупотребления должностными полномочиями

Такие показатели не радуют.

Оксана Иванова 13 августа 2018 13:40 Самарчанку обвинили в обмане людей и банков на 7 млн рублей

Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось

Фернандо Алонсо 08 августа 2018 17:09 Жителю Самары предъявлено обвинение в убийстве семилетней девочки

А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?

Марина Плотникова 29 июля 2018 00:29 В убийстве семилетней девочки в Самаре подозревают сожителя ее матери

верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2