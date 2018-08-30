На Волге у Сызрани задержан рыбак, ловивший стерлядь

Во время рейда сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 56-летнего рыбака одного из рыбколхозов Ульяновской области. Нарушая правила рыболовства, мужчина незаконно ловил стерлядь в акватории Волги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

По данным правоохранителей, среди выловленных рыб у него были семь стерлядей, являющейся запрещенным для вылова в Саратовском водохранилище видом рыбы. В случае поимки стерлядь нужно выпустить обратно в воду, но рыбак этого не сделал.

По факту случившегося ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается примерно в 3000 рублей", — уточнили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.