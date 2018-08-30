Московское шоссе в Самаре частично перекрыто из-за коммунальной аварии

В четверг, 30 августа, с 14:35 в Самаре Московское шоссе перекрыто из-за коммунальной аварии. Об этом сообщают "Самарские коммунальные системы".

"Сужение дороги по Московскому шоссе от дома 118а до ул. Гастелло в сторону ул. Потапова объясняется тем, что будет перекрыто движение по двум правым полосам из-за устранения утечки на водоводе диаметром 500 мм", - говорится в сообщении.