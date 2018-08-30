Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи со смертью Иосифа Кобзона

Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, умершего 30 августа после тяжелой болезни.
"Это был выдающийся человек, известный и всенародно любимый не только благодаря своему таланту, но и уникальным человеческим качествам – мужеству, порядочности, интеллигентности, патриотизму и твёрдой гражданской позиции", - говорится в правительственной телеграмме.
Дмитрий Азаров отметил, что на творчестве Иосифа Давыдовича выросли миллионы граждан Советского Союза, Российской Федерации, он воспитал сотни талантливых артистов и музыкантов.
"Своим творчеством он поддерживал и воодушевлял бойцов в горячих точках, ради спасения людей без страха шёл на переговоры с террористами, искренне сопереживал каждому, кто обращался к нему со своей душевной болью", - напоминает глава региона.
Иосиф Кобзон неоднократно бывал с концертами в Самаре и области. Многие жители региона с тяжелым сердцем восприняли известие об этой утрате, уверен Дмитрий Азаров.
"Иосиф Давыдович олицетворял собой целую эпоху. Он навсегда останется с нами – в песнях, в делах, в мудрых и правильных решениях. Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами этого замечательного человека мы скорбим о постигшей нас утрате", - такими словами заканчивается телеграмма.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.