Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи со смертью Иосифа Кобзона

Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, умершего 30 августа после тяжелой болезни.

"Это был выдающийся человек, известный и всенародно любимый не только благодаря своему таланту, но и уникальным человеческим качествам – мужеству, порядочности, интеллигентности, патриотизму и твёрдой гражданской позиции", - говорится в правительственной телеграмме.

Дмитрий Азаров отметил, что на творчестве Иосифа Давыдовича выросли миллионы граждан Советского Союза, Российской Федерации, он воспитал сотни талантливых артистов и музыкантов.

"Своим творчеством он поддерживал и воодушевлял бойцов в горячих точках, ради спасения людей без страха шёл на переговоры с террористами, искренне сопереживал каждому, кто обращался к нему со своей душевной болью", - напоминает глава региона.

Иосиф Кобзон неоднократно бывал с концертами в Самаре и области. Многие жители региона с тяжелым сердцем восприняли известие об этой утрате, уверен Дмитрий Азаров.

"Иосиф Давыдович олицетворял собой целую эпоху. Он навсегда останется с нами – в песнях, в делах, в мудрых и правильных решениях. Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами этого замечательного человека мы скорбим о постигшей нас утрате", - такими словами заканчивается телеграмма.