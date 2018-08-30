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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи со смертью Иосифа Кобзона

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, умершего 30 августа после тяжелой болезни.

"Это был выдающийся человек, известный и всенародно любимый не только благодаря своему таланту, но и уникальным человеческим качествам – мужеству, порядочности, интеллигентности, патриотизму и твёрдой гражданской позиции", - говорится в правительственной телеграмме.

Дмитрий Азаров отметил, что на творчестве Иосифа Давыдовича выросли миллионы граждан Советского Союза, Российской Федерации, он воспитал сотни талантливых артистов и музыкантов.

"Своим творчеством он поддерживал и воодушевлял бойцов в горячих точках, ради спасения людей без страха шёл на переговоры с террористами, искренне сопереживал каждому, кто обращался к нему со своей душевной болью", - напоминает глава региона. 

Иосиф Кобзон неоднократно бывал с концертами в Самаре и области. Многие жители региона с тяжелым сердцем восприняли известие об этой утрате, уверен Дмитрий Азаров.

"Иосиф Давыдович олицетворял собой целую эпоху. Он навсегда останется с нами – в песнях, в делах, в мудрых и правильных решениях. Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами этого замечательного человека мы скорбим о постигшей нас утрате", - такими словами заканчивается телеграмма.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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