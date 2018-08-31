ХК ЦСК ВВС обыграл "Ладу" и занял третье место на турнире

В пятницу, 31 августа, в третий игровой день на турнире "Кубок "LADA"-2018 состоялось областное дерби. Тольяттинская "Лада" принимала на своей арене ЦСК ВВС.
В напряженном поединке со счетом 3:2 победила самарская команда.
Команда ЦСК ВВС на турнире "Кубок "LADA"-2018 заняла 3-е место в таблице. Победителем предсезонного соревнования в Тольятти стала ижевская "Ижсталь". ХК "Саров" и "Лада" заняли на турнире, соответственно, 2-е и 4-е место.
Лучшим защитником турнира признан Ринат Шафигуллин (ЦСК ВВС), сообщает официальный сайт клуба.
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