В Кошелев-парке открылась новая школа

В субботу, 1 сентября, у жителей пос. Смышляевка двойной праздник — День знаний и открытие общеобразовательной школы № 1 "Образовательный центр".

На торжественной линейке с этими знаменательными событиями детей и их родителей поздравил глава региона Дмитрий Азаров. "Это особый день. Мы открываем новое здание школы, прекрасное, укомплектованное всем необходимым оборудованием, — отметил руководитель Самарской области. — Хочу поблагодарить всех людей, которые приложили свой труд, чтобы у вас был такой прекрасный дом, в котором вы будете проводить много времени: учиться, дружить, заниматься творчеством и спортом".

Это уже вторая школа в Кошелев-парке, который строится на территории пос. Смышляевка. Учебное заведение рассчитано на 1360 мест. В этом году учиться туда пошли 809 человек — 386 мальчиков и 423 девочки. Их родители детей бесконечно рады тому, что дети будут учиться в этой школе.

"Мы переехали сюда около года назад. Сначала волновались, что детям негде будет учиться, — поделился житель Кошелев-парка Денис Жердецкий. — Но теперь волноваться не о чем, ведь сегодня в первый класс пошел мой сын, а через три года сюда придет дочка. Школа очень хорошая, классы оборудованы по самым современным стандартам. Для детей созданы все условия".

Здание школы состоит из трех блоков. Это два отдельных учебных корпуса для начальных классов и среднего звена, а также корпус общешкольных помещений. Первый и третий блок — четырехэтажные, во втором блоке три этажа. Для учеников начальных классов выделены отдельный вход и отдельный блок с гардеробными и учебными помещениями, своим спортивным и обеденным залами, бассейном.

Для учащихся 5-11 классов оборудовано другое крыло школы, где особое внимание уделено созданию условий для раннего профессионального ориентирования и активных занятий физкультурой и спортом. Учли авторы проекта здания и возможность использовать современные электронные технологии для обучения детей.

"Это школа новых возможностей, передовых идей и технологического оборудования, — похвастал директор школы Алексей Ларин. — У нас собраны лучшие учителя со всей Самарской области, а также из других регионов России — от Екатеринбурга до Ленинграда".

Для учеников старшей школы глава региона провел единый региональный урок "Самарская область — сердце России". В режиме онлайн-трансляции за уроком наблюдали ученики других школ губернии. "Часто Самарскую область называют сердцем России. Есть версии, почему?", — спросил глава региона. Школьники дали разные ответы на этот вопрос: от географического расположения Самарской области до ее стратегического промышленного потенциала.

"Все названные вами версии хороши, — отметил Дмитрий Азаров. — Я согласен с тем, что сердцем России можно назвать область, которая является опорной для страны. У нас настолько развита экономика в целом, что мы во многом является опорным регионом для нашей великой Родины".

В Самарской области есть все необходимое для успешного развития. "Но для этого нужно понимать, куда мы двигаемся. Нужно, основываясь на нашей великой истории и традициях, четко определять стратегические цели. В течение этого года по всей территории Самарской области прошли стратегические сессии, где мы попытались с каждым жителем определить будущее нашего региона", — рассказал Дмитрий Азаров.

Для выпускников же он назвал главным сейчас — определить цель своей жизни. Старшеклассникам пора задумываться о выборе профессии. Кроме того, определяя будущее, важно помнить свою историю. Участники урока вспомнили о великих испытаниях, через которые советский народ прошел в годы Великой Отечественной войны.

"Страшная фашистская чума несла с собой идеологию разрушения, которая ставила человека одной расы выше других. Это было неприемлемо для нашего многонационального государства. Только в Самарской области живут 157 народностей — в мире и дружбе. И наши предки ценой невероятных усилий, огромных потерь освободили от этой чумы не только нашу страну, но и весь мир", - отметил Азаров.

Школьники активно изучают историю, принимают участие в создании экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне. Глава региона предложил организовать для учеников школы № 1 экскурсию в музей "Бункер Сталина".

После открытого урока Дмитрий Азаров заглянул в другие классы школы, где поздравил учеников с праздником и открытием новой школы, пообщался с преподавателями. Это классы биологии, математики, спортивные залы и бассейн, а также кабинеты робототехники, залы для занятий технологией — с кухней и швейной мастерской. Ученики в один голос говорят — школа отличная, лучше и представить себе не могли. Довольны и учителя, ведь с такими возможностями детям будет интересно учиться, усваивать новые знания и умения.

Всего в этом году в Самарской области будет открыто три образовательных учреждения в общей сложности на 3000 мест, а также отремонтирован целый ряд школ.