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Общество

Исторический парк в день знаний принял свыше 600 человек

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Только 1 сентября Исторический парк принял свыше 600 человек, а впереди "Бархатный сезон", специальная сентябрьская программа для школьников.

Гостей встречал Роби МИПС — единственный в Самаре робот-экскурсовод. Помимо глубоких знаний истории, он обладает богатейшим словарным запасом и может увлечь беседой даже взрослых.

Младшие школьники, играя с артистами Самарского художественного театра, повторяли подзабытые за лето предметы, а старшие гости, в их числе первокурсники профессиональных лицеев и колледжей, путешествовали по эпохам. Экскурсии шли каждый час и завершались киносеансом. Был показан фильм из архива фестиваля "Соль Земли" — "Последний парад Беззаветного", история советского сторожевого корабля глубоко тронула зрителей-подростков.

Многие в выходной день пришли семьями и среди посетителей мастер-классов Исторического парка оказались и дети, и родители. В творческой мастерской прошел урок по "Занимательной минералогии" от песочницы самоцветов "Сокровища Пирата". 

И самое необычное развлечение — средневековые настольные игры — также нашли своих современных последователей. В "Мельницу" играли как в Средневековой Европе, так и на Руси — в Старой Ладоге, Новгороде, Пскове, Рязани. Задача на двух игроков — поставить три фишки одного цвета в ряд. Причем в археологическом материале находят даже двухсторонние доски, на которых можно было играть в несколько игр — на одной стороне игра в шашки и шахматы, на другой — в мельницу. 

Полюбилась сегодняшним школьникам игра моряков — "Дальдоза", где дощечка игрового поля выполнена в виде корабля, на палубе которого соревнуются команды-фишки. "Лиса и гуси", что-то вроде шахматных уголков, пришлась по душе юношам, а девочки и девушки в удовольствие ткали. Четырехремизный станок позволил каждому настроить особый рисунок ткани. 

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и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!

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