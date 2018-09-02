В Самаре погиб водитель трамвая, которого зажало между вагонами

В Самаре 27 августа при выполнении маневровых работ на территории МП г. о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" водитель трамвая был зажат между трамвайными вагонами и от полученных травм скончался до прибытия медицинских работников, об этом сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

В целях профилактики аналогичных несчастных случаев министерство труда обращает внимание работодателей Самарской области на необходимость организации производства работ в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, соблюдения Правил по охране труда на городском электрическом транспорте и обеспечения подготовки работников по охране труда.