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Преступления Происшествия

В Безенчуке задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов

БЕЗЕНЧУК. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками полиции ОМВД России по Безенчукскому району был задержан местный 33-летний житель.

Как установили полицейские, мужчина совершил переход проезжей части в неустановленном месте на ул. Мамистова пос. Безенчук. Данное нарушение было замечено инспекторами ДПС, после чего на гражданина был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения".

В ходе составления административного протокола правоохранители заметили, что мужчина нервничает, и приняли решение досмотреть его. При личном досмотре предметов одежды стражами правопорядка в присутствии понятых во внутреннем кармане джинсовой безрукавки был обнаружен и изъят бумажный сверток, внутри которого находились предметы, похожие на патроны.

Находка была направлена на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно справке эксперта, изъятые предметы являются штатными боеприпасами калибра 5,6 мм, пригодными для стрельбы, в количестве шести штук.

В ходе опроса злоумышленник пояснил, что нашел патроны в 2010 г. на территории бывшего полигона, после чего спрятал и хранил их у себя в сарае. В 2018 г. он нашел боеприпасы при уборке в сарае, переложил их в карман и носил с собой.

По данным сотрудников полиции, подозреваемый ранее судим за кражу, в настоящее время не работает.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", возбуждено уголовное дело.

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