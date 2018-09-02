В Пестравском районе сгорел комбайн

В субботу, 1 сентября, в 17:24 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в с. Красная Поляна на 8 км автодороге Марьевка - Красная Поляна,сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ЧП горел комбайн. На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе двух человек личного состава и одной единицы техники.

Пожар ликвидирован в 17:46. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.