В Пестравском районе сгорел комбайн

В субботу, 1 сентября, в 17:24 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в с. Красная Поляна на 8 км автодороге Марьевка - Красная Поляна,сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
На месте ЧП горел комбайн. На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе двух человек личного состава и одной единицы техники.
Пожар ликвидирован в 17:46. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?