Дмитрий Азаров сыграл в Матче Звезд на турнире Samara Open памяти тренера Юрия Тюленева

Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в проходящем сегодня на площади им. Куйбышева в Самаре главном турнире года по уличному баскетболу (3×3) — девятом турнире Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева.

В этом году призовой фонд турнира, организаторами которого являются министерство спорта области, администрация Самары, федерация баскетбола Самарской области и партнеры, составил 500 тыс. рублей.

Перед началом турнира глава региона вместе с ветеранами самарского баскетбола возложил цветы к мемориальной доске, установленной на доме по адресу — улица Садовая, 212 б, где жил известный тренер Юрий Павлович Тюленев.

Позже Дмитрий Азаров в торжественной обстановке не только открыл турнир, но и возглавил команду "Красных" в традиционном товарищеском Матче Звезд по баскетболу 3×3 против сборной "Белых". Вместе с ним вышли на площадку призер Олимпиады и чемпионата мира по баскетболу Ольга Артешина, ветераны БК "Строитель" — Игорь Бочкарев и Андрей Макеев, президент БК "Политех-СамГТУ" Евгений Франк, президент БК "Космос" Виктор Белов, президент БК "Самара" Камо Погосян.

Конкуренцию им в составе "Белых" составили чемпионка Европы по баскетболу Екатерина Рузанова, главный тренер команды "Самара" Игорь Грачев, ветеран "Строителя" Виктор Кулагин, член правления федерации баскетбола области Сергей Савельев, представители предприятий-партнеров турнира. Упорнейший поединок закончился победой "Красных" — 12:11.

"Еще недавно здесь, на главной площади региона и самой большой площади Европы, бушевали футбольные страсти. И тысячи наших земляков и гостей области собирались здесь, чтобы поболеть за нашу сборную, — напомнил Дмитрий Азаров после завершения Матча Звезд, обращаясь к участникам турнира по баскетболу 3×3. — А сегодня баскетбол отвоевал позиции и снова царствует на главной площади города. Десять лет, как уже нет с нами замечательного тренера, фронтовика Юрия Павловича Тюленева. Но все его воспитанники, к которым отношусь и я, все любители баскетбола в регионе и за его пределами, помнят и чтут его. Мы рады, что турнир по уличному баскетболу, с каждым годом собирающий все больше и больше участников, носит его имя. В этом году турнир уже поставил рекорд — у нас играют 234 команды на 22 площадках. Я уверен, что в будущем география турнира будет расширяться, и мы будем принимать еще больше гостей. Я желаю успеха и нашим гостям, и командам, приехавшим из разных уголков Самарской области. Спасибо, что вы здесь. И я хочу, чтобы командный дух, который формирует эта игра, был с вами всегда, помогая достигнуть новых успехов и новых побед", — отметил Дмитрий Азаров.

Победители и призеры турнира Samara Open по баскетболу 3×3 памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева станут известны сегодня вечером.