16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров сыграл в Матче Звезд на турнире Samara Open памяти тренера Юрия Тюленева Дмитрий Азаров: "Крылья" доминировали по ходу всего матча и одержали заслуженную победу" В Струковском саду первоклашек поздравили с Днем знаний В Кошелев-парке открылась новая школа Новокуйбышевск отпраздновал День города

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров сыграл в Матче Звезд на турнире Samara Open памяти тренера Юрия Тюленева

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 55
Версия для печати

Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в проходящем сегодня на площади им. Куйбышева в Самаре главном турнире года по уличному баскетболу (3×3) — девятом турнире Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева.

В этом году призовой фонд турнира, организаторами которого являются министерство спорта области, администрация Самары, федерация баскетбола Самарской области и партнеры, составил 500 тыс. рублей.
Перед началом турнира глава региона вместе с ветеранами самарского баскетбола  возложил цветы к мемориальной доске, установленной на доме по адресу — улица Садовая, 212 б, где жил известный тренер Юрий Павлович Тюленев.
Позже Дмитрий Азаров в торжественной обстановке не только открыл турнир, но и возглавил команду "Красных" в традиционном товарищеском Матче Звезд по баскетболу 3×3 против сборной "Белых". Вместе с ним вышли на площадку призер Олимпиады и чемпионата мира по баскетболу Ольга Артешина, ветераны БК "Строитель" — Игорь Бочкарев и Андрей Макеев, президент БК "Политех-СамГТУ" Евгений Франк, президент БК "Космос" Виктор Белов, президент БК "Самара" Камо Погосян.
Конкуренцию им в составе "Белых" составили чемпионка Европы по баскетболу Екатерина Рузанова, главный тренер команды "Самара" Игорь Грачев, ветеран "Строителя" Виктор Кулагин, член правления федерации баскетбола области Сергей Савельев, представители предприятий-партнеров турнира. Упорнейший поединок закончился победой "Красных" — 12:11.      
"Еще недавно здесь, на главной площади региона и самой большой  площади Европы, бушевали футбольные страсти. И тысячи наших земляков и гостей области собирались здесь, чтобы поболеть за нашу сборную, — напомнил Дмитрий Азаров после завершения Матча Звезд, обращаясь к участникам турнира по баскетболу 3×3. — А сегодня баскетбол отвоевал позиции и снова царствует на главной площади города. Десять лет, как уже нет с нами замечательного тренера, фронтовика Юрия Павловича Тюленева. Но все его воспитанники, к которым отношусь и я, все любители баскетбола в регионе и за его пределами, помнят и чтут его. Мы рады, что турнир по уличному баскетболу, с каждым годом собирающий все больше и больше участников, носит его имя. В этом году турнир уже поставил рекорд — у нас играют 234 команды на 22 площадках. Я уверен, что в будущем география турнира будет расширяться, и мы будем принимать еще больше гостей. Я желаю успеха и нашим гостям, и командам, приехавшим из разных уголков Самарской области. Спасибо, что вы здесь. И я хочу, чтобы командный дух, который формирует эта игра, был с вами всегда, помогая достигнуть новых успехов и новых побед", — отметил Дмитрий Азаров.                    
Победители и призеры турнира Samara Open по баскетболу 3×3 памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева станут известны сегодня вечером.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

Фото на сайте

В Струковском саду первоклашек поздравили с Днем знаний

В Струковском саду первоклашек поздравили с Днем знаний

В Кошелев-парке открылась новая школа

В Кошелев-парке открылась новая школа

День города Новокуйбышевска

День города Новокуйбышевска

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30