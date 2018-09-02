Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек под Тольятти

В воскресенье, 2 сентября, днем на восьмом километре трассы Тольятти - Хрящевка произошло столкновение автомобилей Lada Kalina и ВАЗ-2112, после которого за медицинской помощью обратились пять человек, об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, пострадавшие осмотрены и каждому из них назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.