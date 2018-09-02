На Южном шоссе в Самаре произошло ДТП с участием шести автомобилей

В воскресенье, 2 сентября, в 15:56 на Южном шоссе в Куйбышевском районе произошло ДТП с участием шести автомобилей, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия выезжали трое пожарных на одном спецавтомобиле. Проводились аварийно-спасательные работы. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию о ДТП с участием шести автомобилей подтвердили. По данным полицейских, во время аварии машины получили механические повреждения. Данных об обращении кого-либо из участников ДТП за медицинской помощью сейчас нет. По факту случившегося проводится проверка.