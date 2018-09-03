Сызрань стала городом "Трудовой и боевой славы"

В воскресенье, 2 сентября, Сызрань отметила свой 335 день рождения. На главной площади города в присутствии 12 тыс. жителей глава региона Дмитрий Азаров вручил первым лицам города почетную грамоту и знак.
С инициативой о присвоении звания к главе региона обратились почетные граждане и ветераны Сызрани. Дмитрий Азаров поддержал желания горожан и в середине августа подписал соответствующее постановление.
"Это достойный подарок нашим ветеранам, по инициативе которых Сызрань приобрела столь высокий статус. Присвоением этого звания увековечен героизм жителей города на фронтах Великой Отечественной войны, их огромный трудовой вклад великую победу", - отметил глава региона.
Он напомнил, что в годы войны почти 39 тыс. сызранцев стали на защиту Родины. 18 тыс. не вернулась домой, а 27 сызранцев были удостоены звания героя Советского Союза. В городе находилось 11 эвакогоспиталей, где врачебную помощь получали более 53 тыс. солдат и офицеров.
В первые месяцы войны в Сызрань были эвакуированы многие фабрики, заводы, авиационные школа, танковое училище. Неоценимую помощь фронту оказали Людиновский завод, сегодня известный как "Тяжмаш", а также нефтеперерабатывающий завод, чье горючие поставлялось на линию огня под Сталинградом.
"Отдавая дань уважения и памяти тем, кто приблизил великую победу и своим трудом обеспечил нашу мирную жизнь, сызранцы с честью продолжают боевые и трудовые традиции старшего поколения", - сказал глава региона.
Почетную грамоту о присвоении звания городу из рук Дмитрия Азарова получили глава Сызрани Николай Лядин и председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Разенков.
Почетный знак был вручен председателю Сызранской городской думы Сергею Прокофьеву и курсанту военно-патриотического отделения "Щит" Алексею Зайцеву. "Вместе мы добьемся всех поставленных целей и сделаем Сызрань по-настоящему процветающим городом, сохраняющим свои исторические корни", - заявил глава региона.
После церемонии вручения памятных знаков для всех собравшихся состоялся праздничный концерт, а ровно в 22:00 над площадью раздались залпы салюта.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.