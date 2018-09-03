В Сызрани открыли новую дорогу

В воскресенье, 2 сентября, глава региона Дмитрий Азаров посетил Сызрань. Первой точкой визита стал недавно построенной участок проспекта Гагарина от ФОК "Надежда" до проспекта Королева.

Дорога располагается в густонаселенном районе Сызрани — юго-западном. Ее строительства горожане ждали с нетерпением. Основная трасса района - Проспект 50 лет октября - не справлялась с транспортным потоком, что приводило к постоянным пробкам. Строительство дублирующей дороги по проспекту Гагарина позволило закольцевать движение и существенно улучшить транспортную развязку в районе.

По данным городской администрации, стоимость проектирования и строительства дороги составила 89,4 млн руб., из них 83,8 млн выделено из областного бюджета, остальное — средства горда.

Создание проекта началось в 2016 г., после чего на участке была проведена вырубка леса, обновлены инженерные сети, проведено устройство земляного полотна и дорожной одежды, организованы дорожки для велосипедистов и тротуары.

Председатель местного ТСЖ Галина Козырева не скрывает радости. "Раньше здесь был пустырь — абсолютно запущенное, не облагороженное пространство. Теперь есть дорога, которая радует наших водителей. В любое время суток движение свободное и интенсивное", - говорит жительница.

Дмитрий Азаров осматривал участок еще на стадии строительства. По поручению главы региона на финансирование объекта были выделены дополнительные средства. Глава Сызрани подчеркнул, что благодаря этому решению строительство дороги ускорилось. "Мы смогли не только достроить дорогу, но и сохранить лесной массив, организовав для горожан зону отдыха", — подчеркнул Николай Лядин.

Дмитрий Азаров отметил, что с инициативой строительства дороги выступили сами сызранцы. "По настоящему эффективны только те проекты, которые формируются не в чиновничьих кабинетах, а среди людей", — отметил глава региона.

Также Дмитрий Азаров посетил площадь около дома культуры "Горизонт". Объект победил в народном голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды". Свои голоса за него отдали более 15 тыс. человек. На ремонт здания было отведено 5 млн руб., еще 17,8 млн потрачено на благоустройство прилегающей территории. Рядом с ДК появился сухой фонтан, была заменена брусчатка, установлены лавочки и опоры освещения.

Глава региона перерезал красную ленточку вместе с юными жителями города. "Этот проект стал возможен благодаря вам, вашему неравнодушному отношению к жизни родного микрорайона", - сказал Азаров.