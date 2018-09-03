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В Сызрани открыли новую дорогу

СЫЗРАНЬ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 сентября, глава региона Дмитрий Азаров посетил Сызрань. Первой точкой визита стал недавно построенной участок проспекта Гагарина от ФОК "Надежда" до проспекта Королева.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Дорога располагается в густонаселенном районе Сызрани — юго-западном. Ее строительства горожане ждали с нетерпением. Основная трасса района - Проспект 50 лет октября - не справлялась с транспортным потоком, что приводило к постоянным пробкам. Строительство дублирующей дороги по проспекту Гагарина позволило закольцевать движение и существенно улучшить транспортную развязку в районе.

По данным городской администрации, стоимость проектирования и строительства дороги составила 89,4 млн руб., из них 83,8 млн выделено из областного бюджета, остальное — средства горда.

Создание проекта началось в 2016 г., после чего на участке была проведена вырубка леса, обновлены инженерные сети, проведено устройство земляного полотна и дорожной одежды, организованы дорожки для велосипедистов и тротуары.

Председатель местного ТСЖ Галина Козырева не скрывает радости. "Раньше здесь был пустырь — абсолютно запущенное, не облагороженное пространство. Теперь есть дорога, которая радует наших водителей. В любое время суток движение свободное и интенсивное", - говорит жительница.

Дмитрий Азаров осматривал участок еще на стадии строительства. По поручению главы региона на финансирование объекта были выделены дополнительные средства. Глава Сызрани подчеркнул, что благодаря этому решению строительство дороги ускорилось. "Мы смогли не только достроить дорогу, но и сохранить лесной массив, организовав для горожан зону отдыха", — подчеркнул Николай Лядин.

Дмитрий Азаров отметил, что с инициативой строительства дороги выступили сами сызранцы. "По настоящему эффективны только те проекты, которые формируются не в чиновничьих кабинетах, а среди людей", — отметил глава региона.

Также Дмитрий Азаров посетил площадь около дома культуры "Горизонт". Объект победил в народном голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды". Свои голоса за него отдали более 15 тыс. человек. На ремонт здания было отведено 5 млн руб., еще 17,8 млн потрачено на благоустройство прилегающей территории. Рядом с ДК появился сухой фонтан, была заменена брусчатка, установлены лавочки и опоры освещения.

Глава региона перерезал красную ленточку вместе с юными жителями города. "Этот проект стал возможен благодаря вам, вашему неравнодушному отношению к жизни родного микрорайона", - сказал Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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