В Тольятти пройдет областной форум "Стратегия лидерства"

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет самарский областной форум "Стратегия лидерства", на котором будет подведены итоги масштабной работы, проведенной органами власти совместно с представителями общественности и бизнеса по формированию стратегии развития региона.
Напомним, ранее в каждом муниципалитете прошли обсуждения планов развития каждого субъекта региона, а также состоялись областные сессии по блокам ("Новое качество жизни "Сбережение народа", "Кадровая стратегия — достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города — большие возможности", "Новая жизнь села", "Лучшее детям").
Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
Свои предложения в "Стратегию лидерства" может внести каждый житель, отправив его на сайт 63lider.ru.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Долгий путь.