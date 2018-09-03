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Власть и политика

В Тольятти пройдет областной форум "Стратегия лидерства"

ТОЛЬЯТТИ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет самарский областной форум "Стратегия лидерства", на котором будет подведены итоги масштабной работы, проведенной органами власти совместно с представителями общественности и бизнеса по формированию стратегии развития региона.

Напомним, ранее в каждом муниципалитете прошли обсуждения планов развития каждого субъекта региона, а также состоялись областные сессии по блокам ("Новое качество жизни "Сбережение народа", "Кадровая стратегия — достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города — большие возможности", "Новая жизнь села", "Лучшее детям").

Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.

Свои предложения в "Стратегию лидерства" может внести каждый житель, отправив его на сайт 63lider.ru.

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