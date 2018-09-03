В Самаре пострадал водитель легковушки, столкнувшейся с погрузчиком на Южном шоссе

В воскресенье, 2 сентября, на Южном шоссе в Самаре участником ДТП стал 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-211002, ехавший в 23:00 по Южному шоссе со стороны ул. Промышленности в направлении ул. Уральской, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он не обеспечил возможность постоянного контроля за движением автомобиля, в результате чего в районе строения № 8 "А" по Южному шоссе наехал на стоящий погрузчик колесный "Амкадор-332С4-01", принадлежащий МП "Благоустройство", который осуществлял дорожные работы по уборке тротуаров.

В областной полиции также сообщили, что после аварии водитель легковушки был доставлен в лечебное учреждение и госпитализирован. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.