В Самарской области ожидается теплая малооблачная погода

Самарская область в течение рабочей недели будет находиться во власти поля повышенного атмосферного давления. Погода ожидается малооблачной, умеренно теплой со слабым ветром восточного направления, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 3 сентября, переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит 20… 25 °C. Ветер северный 5-10 м/с. Во вторник, 4 сентября, малооблачно без осадков. Ночью температура воздуха составит 8… 13 °C, днем 21… 26 °C. Ветер восточный 4-9 м/с. В среду, 5 сентября, также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит 9… 14 °C, днем 21… 26 °C. Ветер восточный 3-8 м/с. Такую же погоду синоптики прогнозируют на четверг, 6 сентября.