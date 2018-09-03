В Самарской области ожидается теплая малооблачная погода

Самарская область в течение рабочей недели будет находиться во власти поля повышенного атмосферного давления. Погода ожидается малооблачной, умеренно теплой со слабым ветром восточного направления, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 3 сентября, переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит 20… 25 °C. Ветер северный 5-10 м/с.
Во вторник, 4 сентября, малооблачно без осадков. Ночью температура воздуха составит 8… 13 °C, днем 21… 26 °C. Ветер восточный 4-9 м/с.
В среду, 5 сентября, также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит 9… 14 °C, днем 21… 26 °C. Ветер восточный 3-8 м/с.
Такую же погоду синоптики прогнозируют на четверг, 6 сентября.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...