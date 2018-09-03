В Самаре чемпиона России по дзюдо задержали за грабеж

Чемпион России по дзюдо Акбар Бейсагуров задержан в Самаре по подозрению в совершении грабежа.

По данным собственных источников Волга Ньюс, 21-летний спортсмен с друзьями отмечал очередную победу, а после по неизвестным причинам отобрал телефон у 23-летнего парня.

Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж". Какую меру пресечения изберут дзюдоисту, пока не ясно