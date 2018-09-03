В Самаре чемпиона России по дзюдо задержали за грабеж

Чемпион России по дзюдо Акбар Бейсагуров задержан в Самаре по подозрению в совершении грабежа.
По данным собственных источников Волга Ньюс, 21-летний спортсмен с друзьями отмечал очередную победу, а после по неизвестным причинам отобрал телефон у 23-летнего парня.
Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж". Какую меру пресечения изберут дзюдоисту, пока не ясно
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У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....