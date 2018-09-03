Роспотребнадзор не нашел оснований для наказания турбазы, на отравление в которой поступила жалоба

Представители регионального Управления Роспотребнадзора заявили: они не будут проводить проверку по жалобе об отравлении на турбазе в Кинельском районе Самарской области.
В надзорном ведомстве утверждают: из медицинских учреждений им информации о массовом отравлении не поступало. Поступило лишь электронное заявление от неавторизованного пользователя с просьбой провести проверку по факту нарушения санитарных норм на турбазе в Кинельском районе.
"Заявителю был дан ответ о невозможности проведения внеплановой проверки в связи с отсутствием оснований, предусмотренных федеральным законом о защите прав юридических лиц", - заявили в Роспотребнадзоре.
Напомним, как сообщила одна из потерпевших, в выходные в начале августа она отдыхала с семьей на турбазе в Кинеле. Здесь компания друзей и родственников отмечала свадьбу молодой пары.
После веселья многие гости почувствовали себя плохо. По предварительным данным, не менее чем у десяти отдыхавших на турбазе человек была найдена кишечная инфекция.
"Пострадали в том числе молодожены, диджей и трое детей", - рассказали потерпевшие.
Младшему пострадавшему недавно исполнилось 2 года. У ребенка была рвота.
Известно, что многие гости приехали на свадьбу из разных городов России.
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Самарской области также сообщают: в 2018 г. планово они проверили76 объектов общественного питания, внепланово - 226. Поступило 17 жалоб от граждан по фактам отравления, при этом только в пяти случаях поступили экстренные извещения от лечебно-профилактических учреждений, из них в четырех случаях диагноз не подтвердился.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...