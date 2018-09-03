Роспотребнадзор не нашел оснований для наказания турбазы, на отравление в которой поступила жалоба

Представители регионального Управления Роспотребнадзора заявили: они не будут проводить проверку по жалобе об отравлении на турбазе в Кинельском районе Самарской области.

В надзорном ведомстве утверждают: из медицинских учреждений им информации о массовом отравлении не поступало. Поступило лишь электронное заявление от неавторизованного пользователя с просьбой провести проверку по факту нарушения санитарных норм на турбазе в Кинельском районе.

"Заявителю был дан ответ о невозможности проведения внеплановой проверки в связи с отсутствием оснований, предусмотренных федеральным законом о защите прав юридических лиц", - заявили в Роспотребнадзоре.

Напомним, как сообщила одна из потерпевших, в выходные в начале августа она отдыхала с семьей на турбазе в Кинеле. Здесь компания друзей и родственников отмечала свадьбу молодой пары.

После веселья многие гости почувствовали себя плохо. По предварительным данным, не менее чем у десяти отдыхавших на турбазе человек была найдена кишечная инфекция.

"Пострадали в том числе молодожены, диджей и трое детей", - рассказали потерпевшие.

Младшему пострадавшему недавно исполнилось 2 года. У ребенка была рвота.

Известно, что многие гости приехали на свадьбу из разных городов России.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Самарской области также сообщают: в 2018 г. планово они проверили76 объектов общественного питания, внепланово - 226. Поступило 17 жалоб от граждан по фактам отравления, при этом только в пяти случаях поступили экстренные извещения от лечебно-профилактических учреждений, из них в четырех случаях диагноз не подтвердился.