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СамГТУ отметил День знаний на самарской набережной

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 сентября, Самарский государственный технический университет провел на Полевом спуске набережной торжественную линейку для первокурсников, посвященную Дню знаний. С праздником студентов поздравили руководитель области Дмитрий Азаров, председатель комитета Государственной Думы по обороне, Герой России Владимир Шаманов, глава города Елена Лапушкина.

СамГТУ отметил День знаний на самарской набережной СамГТУ отметил День знаний на самарской набережной
Фото: Дмитрий Бурлаков

Более 2 тыс. студентов поступили в этом году в СамГТУ, для них на набережной была подготовлена обширная программа, которая должна была представить всю полноту студенческой жизни в вузе — спортивные состязания, выступления университетской команды КВН и других творческих коллективов, выставка научных достижений и инновационных разработок студентов и сотрудников СамГТУ.

По традиции праздник начался с вручения ректором СамГТУ Дмитрием Быковым символического студенческого билета первокурснику университета, набравшему самое большое количество баллов по ЕГЭ.

В этом году наилучшего результата добилась Валерия Свириненко, поступившая на факультет промышленного и гражданского строительства. Она набрала 272 балла по русскому языку, математике и физике.

Валерия родом из Самары, по ее словам, она всегда планировала пойти в строительство, поэтому проблема выбора вуза перед ней особо не стояла. "Праздник проходит активно и бодро, выступления СТЭМа, спортивные соревнования, — поделилась Валерия своими впечатлениями. — Также очень приятно, что такие люди пришли поздравить первокурсников с Днем знаний".

"Я очень рад, что университет, храня прежние традиции, создает и новые, — поздравляя студентов СамГТУ, отметил глава региона. — Сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать День знаний: поприветствовать первокурсников, укрепить их в желании учиться в нашем вузе. Я говорю в нашем, поскольку являюсь выпускником технического университета. Прошло много лет, но дух студенческий, дух творчества, дружбы, взаимовыручки, конечно, во мне живет. Я уверен, что студенческие годы — это лучшие годы".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что новые профессиональные знания и навыки студенты будут получать от удивительных людей — профессорско-преподавательскому составу университета могут позавидовать многие вузы. Не случайно СамГТУ занимает прочные позиции в университетском образовании не только региона, Приволжского федерального округа, но и страны. Вуз стал опорным для Самарской области. Именно вокруг него формируется экономика, инженерная мысль будущего региона.

СамГТУ имеет сегодня все, чтобы давать качественное образование мирового уровня, здесь работает 11 научно-технических центров, кафедры открыты на крупнейших предприятиях региона, вуз является по-настоящему инновационным, но при этом он "не отрывается от земли", сотрудничает как с учеными, так и с инженерами, работающими на производстве. Сегодня технический университет - самый крупный вуз на территории региона, здесь обучается 22 тыс. студентов на очной и заочной формах обучения.

"У каждого из вас есть возможность получить качественные знания, применить их на практике уже во время обучения. Я хочу вас искренне поздравить, на мой взгляд, вы сделали правильный выбор! — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Кроме того, глава региона пригласил всех участников мероприятия на Фестиваль студентов, который пройдет в Самаре 8 сентября на набережной реки Волга. Впервые на одной площадке университеты региона представят свои инновационные разработки и достижения.

Владимир Шаманов как председатель комитета Государственной Думы по обороне, в первую очередь, отметил важную роль, которую играет вуз в подготовке специалистов по военно-учетным специальностям для различных министерств и ведомств силового блока. Он заверил, что депутатский корпус и дальше будет прилагать все усилия для обеспечения наилучших условий для обучения студентов.

Обращаясь к первокурсникам, Владимир Шаманов сказал: "Вы попали в замечательную студенческую среду, где проведете самые лучшие годы вашей жизни. Вы приобретете друзей, профессию, самые современные знания, которые накопило человечество!".

Глава города Елена Лапушкина в своем поздравлении подчеркнула: "Вы учитесь в одном из лучших вузов Самарской области, когда традиции политеха объединились с традициями строительного института, мне кажется, получилось просто замечательно. Самара — это тот город, в котором можно не только учиться, но и работать. Город ждет вас после учебы на своих производственных предприятиях!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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