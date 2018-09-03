СамГТУ отметил День знаний на самарской набережной

В понедельник, 3 сентября, Самарский государственный технический университет провел на Полевом спуске набережной торжественную линейку для первокурсников, посвященную Дню знаний. С праздником студентов поздравили руководитель области Дмитрий Азаров, председатель комитета Государственной Думы по обороне, Герой России Владимир Шаманов, глава города Елена Лапушкина.
Более 2 тыс. студентов поступили в этом году в СамГТУ, для них на набережной была подготовлена обширная программа, которая должна была представить всю полноту студенческой жизни в вузе — спортивные состязания, выступления университетской команды КВН и других творческих коллективов, выставка научных достижений и инновационных разработок студентов и сотрудников СамГТУ.
По традиции праздник начался с вручения ректором СамГТУ Дмитрием Быковым символического студенческого билета первокурснику университета, набравшему самое большое количество баллов по ЕГЭ.
В этом году наилучшего результата добилась Валерия Свириненко, поступившая на факультет промышленного и гражданского строительства. Она набрала 272 балла по русскому языку, математике и физике.
Валерия родом из Самары, по ее словам, она всегда планировала пойти в строительство, поэтому проблема выбора вуза перед ней особо не стояла. "Праздник проходит активно и бодро, выступления СТЭМа, спортивные соревнования, — поделилась Валерия своими впечатлениями. — Также очень приятно, что такие люди пришли поздравить первокурсников с Днем знаний".
"Я очень рад, что университет, храня прежние традиции, создает и новые, — поздравляя студентов СамГТУ, отметил глава региона. — Сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать День знаний: поприветствовать первокурсников, укрепить их в желании учиться в нашем вузе. Я говорю в нашем, поскольку являюсь выпускником технического университета. Прошло много лет, но дух студенческий, дух творчества, дружбы, взаимовыручки, конечно, во мне живет. Я уверен, что студенческие годы — это лучшие годы".
Дмитрий Азаров подчеркнул, что новые профессиональные знания и навыки студенты будут получать от удивительных людей — профессорско-преподавательскому составу университета могут позавидовать многие вузы. Не случайно СамГТУ занимает прочные позиции в университетском образовании не только региона, Приволжского федерального округа, но и страны. Вуз стал опорным для Самарской области. Именно вокруг него формируется экономика, инженерная мысль будущего региона.
СамГТУ имеет сегодня все, чтобы давать качественное образование мирового уровня, здесь работает 11 научно-технических центров, кафедры открыты на крупнейших предприятиях региона, вуз является по-настоящему инновационным, но при этом он "не отрывается от земли", сотрудничает как с учеными, так и с инженерами, работающими на производстве. Сегодня технический университет - самый крупный вуз на территории региона, здесь обучается 22 тыс. студентов на очной и заочной формах обучения.
"У каждого из вас есть возможность получить качественные знания, применить их на практике уже во время обучения. Я хочу вас искренне поздравить, на мой взгляд, вы сделали правильный выбор! — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Кроме того, глава региона пригласил всех участников мероприятия на Фестиваль студентов, который пройдет в Самаре 8 сентября на набережной реки Волга. Впервые на одной площадке университеты региона представят свои инновационные разработки и достижения.
Владимир Шаманов как председатель комитета Государственной Думы по обороне, в первую очередь, отметил важную роль, которую играет вуз в подготовке специалистов по военно-учетным специальностям для различных министерств и ведомств силового блока. Он заверил, что депутатский корпус и дальше будет прилагать все усилия для обеспечения наилучших условий для обучения студентов.
Обращаясь к первокурсникам, Владимир Шаманов сказал: "Вы попали в замечательную студенческую среду, где проведете самые лучшие годы вашей жизни. Вы приобретете друзей, профессию, самые современные знания, которые накопило человечество!".
Глава города Елена Лапушкина в своем поздравлении подчеркнула: "Вы учитесь в одном из лучших вузов Самарской области, когда традиции политеха объединились с традициями строительного института, мне кажется, получилось просто замечательно. Самара — это тот город, в котором можно не только учиться, но и работать. Город ждет вас после учебы на своих производственных предприятиях!"
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.