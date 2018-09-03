СамГТУ отметил День знаний на самарской набережной

В понедельник, 3 сентября, Самарский государственный технический университет провел на Полевом спуске набережной торжественную линейку для первокурсников, посвященную Дню знаний. С праздником студентов поздравили руководитель области Дмитрий Азаров, председатель комитета Государственной Думы по обороне, Герой России Владимир Шаманов, глава города Елена Лапушкина.

Более 2 тыс. студентов поступили в этом году в СамГТУ, для них на набережной была подготовлена обширная программа, которая должна была представить всю полноту студенческой жизни в вузе — спортивные состязания, выступления университетской команды КВН и других творческих коллективов, выставка научных достижений и инновационных разработок студентов и сотрудников СамГТУ.

По традиции праздник начался с вручения ректором СамГТУ Дмитрием Быковым символического студенческого билета первокурснику университета, набравшему самое большое количество баллов по ЕГЭ.

В этом году наилучшего результата добилась Валерия Свириненко, поступившая на факультет промышленного и гражданского строительства. Она набрала 272 балла по русскому языку, математике и физике.

Валерия родом из Самары, по ее словам, она всегда планировала пойти в строительство, поэтому проблема выбора вуза перед ней особо не стояла. "Праздник проходит активно и бодро, выступления СТЭМа, спортивные соревнования, — поделилась Валерия своими впечатлениями. — Также очень приятно, что такие люди пришли поздравить первокурсников с Днем знаний".

"Я очень рад, что университет, храня прежние традиции, создает и новые, — поздравляя студентов СамГТУ, отметил глава региона. — Сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать День знаний: поприветствовать первокурсников, укрепить их в желании учиться в нашем вузе. Я говорю в нашем, поскольку являюсь выпускником технического университета. Прошло много лет, но дух студенческий, дух творчества, дружбы, взаимовыручки, конечно, во мне живет. Я уверен, что студенческие годы — это лучшие годы".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что новые профессиональные знания и навыки студенты будут получать от удивительных людей — профессорско-преподавательскому составу университета могут позавидовать многие вузы. Не случайно СамГТУ занимает прочные позиции в университетском образовании не только региона, Приволжского федерального округа, но и страны. Вуз стал опорным для Самарской области. Именно вокруг него формируется экономика, инженерная мысль будущего региона.

СамГТУ имеет сегодня все, чтобы давать качественное образование мирового уровня, здесь работает 11 научно-технических центров, кафедры открыты на крупнейших предприятиях региона, вуз является по-настоящему инновационным, но при этом он "не отрывается от земли", сотрудничает как с учеными, так и с инженерами, работающими на производстве. Сегодня технический университет - самый крупный вуз на территории региона, здесь обучается 22 тыс. студентов на очной и заочной формах обучения.

"У каждого из вас есть возможность получить качественные знания, применить их на практике уже во время обучения. Я хочу вас искренне поздравить, на мой взгляд, вы сделали правильный выбор! — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Кроме того, глава региона пригласил всех участников мероприятия на Фестиваль студентов, который пройдет в Самаре 8 сентября на набережной реки Волга. Впервые на одной площадке университеты региона представят свои инновационные разработки и достижения.

Владимир Шаманов как председатель комитета Государственной Думы по обороне, в первую очередь, отметил важную роль, которую играет вуз в подготовке специалистов по военно-учетным специальностям для различных министерств и ведомств силового блока. Он заверил, что депутатский корпус и дальше будет прилагать все усилия для обеспечения наилучших условий для обучения студентов.

Обращаясь к первокурсникам, Владимир Шаманов сказал: "Вы попали в замечательную студенческую среду, где проведете самые лучшие годы вашей жизни. Вы приобретете друзей, профессию, самые современные знания, которые накопило человечество!".

Глава города Елена Лапушкина в своем поздравлении подчеркнула: "Вы учитесь в одном из лучших вузов Самарской области, когда традиции политеха объединились с традициями строительного института, мне кажется, получилось просто замечательно. Самара — это тот город, в котором можно не только учиться, но и работать. Город ждет вас после учебы на своих производственных предприятиях!"