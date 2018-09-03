ХК ЦСК ВВС заявил 36 хоккеистов

По итогам проверки документов до участия в соревновании "ВХЛ — Кубок Шелкового пути" допущено 36 игроков ЦСК ВВС.

Вратари: № 30 Скатов Никита (1988), № 35 Жучин Станислав (1994), с двусторонним контрактом — № 39 Коротаев Федор (1997); Защитники: № 2 Захарчук Степан (1986), № 7 Семенов Данил (1997), № 13 Торопов Егор (2000), № 23 Рыжих Алексей (1993), № 24 Степаненко Дмитрий (2000), № 37 Шафигуллин Ринат (1995), № 41 Стулов Дмитрий (1994), № 55 Сенников Ярослав (1996), № 66 Кругликов Иван (1996), № 68 Пангелов-Юлдашев Филипп (1994), № 89 Манухов Никита (1989), с двусторонним контрактом — № 11 Ислямов Надир (1997), № 57 Гусев Максим (1997); Нападающие: № 9 Разумняк Валентин (1996), № 10 Мингачев Тахир (2001), № 21 Кутявин Максим (1994), № 22 Лисицын Андрей (2000), № 29 Мнихович Андрей (1994), № 53 Сыромятников Алексей (1997), № 64 Факиров Алексей (1997), № 70 Лудцев Денис (1997), № 71 Угольников Игорь (1997), № 77 Степаненко Александр (1992), № 88 Лызин Евгений (1995), № 91 Тесленко Дмитрий (1995), № 92 Гареев Данил (1992), № 99 Юнгов Илья (2000), с двусторонним контрактом — № 16 Хасанов Ислам (1999), № 19 Тимиров Разат (1999), № 28 Набиуллин Булат (1997), № 83 Бикмуллин Рафаэль (1997), № 87 Хафизов Тимур (1998), № 90 Авцин Александр (1991), сообщает официальный сайт клуба.