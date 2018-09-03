В Струковском саду бесплатно раздали тысячу порций мороженого

Радио "Губерния" вместе с компанией Pin$Vin снова провели для своих слушателей акцию с аппетитным названием. Тысяча штук охлаждающего лакомства — вафельных стаканчиков, эскимо и пломбира с необычным вкусом раздали гостям Дня мороженого, который уже в четвертый раз прошел в Струковском саду.

Помимо угощения, разлетевшегося буквально за два часа, всех пришедших на праздник ждали розыгрыши от сотрудников радиостанции — без подарков никто не ушел. Ди-джеи рассказали о том, что значит работать на радио "Губерния" и предложили ребятам тут же попробовать себя в качестве ведущего. Роль — ответственная, ведь радио вещает на территории всей Самарской области — а это более трех миллионов слушателей. Частоты везде разные: самарцы, к примеру, ловят радио на 92,5 FM, тольяттинцы — на 91,9 FM, а сызранцы — на 93,3 FM. Неизменным остается одно: отличная музыка, искрометные ди-джеи, интересные программы и только проверенные новости.

Помимо серьезных заданий от сотрудников радиостанции ребятам предлагали продемонстрировать свой художественный талант в конкурсе рисунков. Впрочем, взрослым гостям Дня мороженого тоже скучать не пришлось: под зажигательные треки перед ними выступила самарская школа брейк-данса. Более того, в этот день можно было принять участие в мастер-классе от школы уличных танцев Brooklyn, а также попробовать сделать букет из конфет. Маленьких гостей на площадке "Губернии" развлекали забавные клоуны ТО "Шут" на ходулях и аквагримеры. А кульминацией праздника стало шоу мыльных пузырей — мимо него не смогли пройти ни юные, ни взрослые гости праздника.

Еще один приятный бонус, которым порадовала радиостанция своих слушателей — раздача стикеров для участия в конкурсе "Отдыхай с Губернией". Розыгрыш главных призов — iPhone X, круиза до Казани или годового запаса пиццы — состоится уже в эту субботу, 8 сентября, в молле "Аврора". Наклейте стикер на заднее стекло автомобиля, пришлите фото в телерадиокомпанию и попытайте удачу уже в эту субботу! Подробности акции читайте здесь.