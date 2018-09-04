У поселка Нагорный под Чапаевском тушат масштабное возгорание сухой травы

В понедельник, 3 сентября, в 19:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загорании сухой травы на площади 5 га в пос. Нагорный города Чапаевск,сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

В тушении участвуют 32 человека, используется 12 спецмашин. Данных о пострадавших нет. В чрезвычайном ведомстве уточнили, что угрозы жилым домам и объектам экономики нет.