В Самаре после ДТП на ул. Дзержинского медпомощь понадобилась грудному ребенку

В понедельник, 3 сентября, в Самаре участницей ДТП стала 35-летняя женщина, которая около 18:00, управляя автомобилем Toyota, выезжала с прилегающей территории на ул. Дзержинского с левым поворотом в направлении ул. Партизанская, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ ВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 26 по ул. Дзержинского она не уступила дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, в результате чего столкнулась с автомобилем Mazda под управлением 33-летнего водителя, который ехал по ул. Дзержинского от ул. Партизанской в направлении ул. Аэродромной.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Mazda 2018 года рождения, которая находилась в детском удерживающем устройстве справа на заднем сиденье. Ребенок на "скорой" был доставлен в лечебное учреждение и после оказания медицинской помощи передан родителям для перевозки домой.

По факту ДТП проводится проверка.