В Самаре на ул. Гагарина под колесами легковушки пострадала женщина

В понедельник, 3 сентября, в Самаре участником ДТП стал 22-летний водитель автомобиля Lada Kalina, ехавший в 15:20 по ул. Гагарина со стороны ул. Карбышева, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в районе дома № 84 "А" по ул. Гагарина он не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортным средством, в результате чего сбил 31-летнюю женщину, которая пересекала проезжую в неустановленном для перехода месте.

В результате ДТП девушка-пешеход получила телесные повреждения, была доставлена в больницу и госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка