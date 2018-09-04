При столкновении трех машин в Крутых Ключах пострадала девушка

В понедельник, 3 сентября, в самарском микрорайоне Крутые Ключи произошло ДТП с участием 23-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21083, ехавшим в 18:30 по ул. Маршала Устинова со стороны бульвара им. Ивана Финютина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии, в районе дома 3 по ул. Маршала Устинова он нарушил правила расположения транспортного средства, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Priora под управлением 38-летнего водителя.

От удара автомобиль Lada Priora отбросило на попутный фургон "Газель", которым управлял 28-летний водитель. Затем Lada Priora выехала на газон, расположенный справа по ходу движения.

При ДТП пострадала 25-летняя пассажирка Lada Priora, находившаяся на переднем пассажирском сидении. Она самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где после оказания помощи ей назначили амбулаторное лечение.