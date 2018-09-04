16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В с. Борское пострадал малолетний пассажир перевернувшейся на крышу легковушки При столкновении трех машин в Крутых Ключах пострадала девушка В Самаре на ул. Гагарина под колесами легковушки пострадала женщина В Самаре после ДТП на ул. Дзержинского медпомощь понадобилась грудному ребенку В Самаре пострадал водитель легковушки, столкнувшейся с погрузчиком на Южном шоссе

ДТП Происшествия

При столкновении трех машин в Крутых Ключах пострадала девушка

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати

В понедельник, 3 сентября, в самарском микрорайоне Крутые Ключи произошло ДТП с участием 23-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21083, ехавшим в 18:30 по ул. Маршала Устинова со стороны бульвара им. Ивана Финютина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии, в районе дома 3 по ул. Маршала Устинова он нарушил правила расположения транспортного средства, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Priora под управлением 38-летнего водителя.

От удара автомобиль Lada Priora отбросило на попутный фургон "Газель", которым управлял 28-летний водитель. Затем Lada Priora выехала на газон, расположенный справа по ходу движения.

При ДТП пострадала 25-летняя пассажирка Lada Priora, находившаяся на переднем пассажирском сидении. Она самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где после оказания помощи ей назначили амбулаторное лечение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alex V 07 августа 2018 09:23 Пенсионерка попала в больницу, переходя дорогу в центре Самары в неположенном месте

Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!

Петр Максимов 20 июля 2018 13:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!

Александр Минеев 08 мая 2018 09:36 Из-за столкновения автомобиля со столбом в центре Самары более 40 минут стояли трамваи

Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.

Андрей Шапорев 07 мая 2018 16:52 В Самаре попавшая под колеса грузовика женщина получила перелом плеча

да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.

Ксения Федрушкова 07 мая 2018 12:45 В центре Самары водитель иномарки на тротуаре сбил двух пенсионеров

Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30