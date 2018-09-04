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Облправительство Власть и политика

Минимущества Самарской области возглавил Сергей Черепанов

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство имущественных отношений Самарской области возглавил Сергей Черепанов. Информация о том, что он является и. о. министра, опубликована на сайте ведомства.

Напомним, прежде эту должность занимал Иван Ефанов. На посту министра имущественных отношений региона он проработал недолго - с июня по август 2018 года. До этого обязанности главы министерства исполнял Михаил Солынин.

Сергей Черепанов с 2010 до конца 2017 г. возглавлял департамент управления имуществом Самары.

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