В СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело после смерти 15-летней девочки в Тольятти.

После смерти девочки-подростка в Тольятти возбудили дело о доведении до самоубийства

Напомним, ее тело обнаружили вечером 31 августа в квартире на пр. Степана Разина в Автозаводском районе. По данным источника в правоохранительных органах, девочка могла совершить самоубийство. Кроме того, она состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

3 сентября следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего", которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.