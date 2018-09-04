Ремонт пострадавшей от урагана кровли Курумоча обойдется в 35,7 млн рублей

Международный аэропорт Курумоч ищет подрядчика, который выполнит работы по ремонту и восстановлению кровли пассажирского терминала. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.
Напомним, крыша пассажирского терминала была повреждена ураганным ветром 30 мая 2018 года. Из-за этого даже перекрыть два выхода и вывести из работы один трап. Чтобы не допустить подобных инцидентов, победитель торгов должен будет укрепить кровлю.
Для этого он должен будет предстоит провести аэродинамические исследования, оценить ветровое воздействие, а также разработать техническое решение по креплению каркаса вывески SAMARA к фермам покрытия и установить вывеску снова в соответствии с новым согласованным решением. После этого компания сможет приступить к ремонту с полной заменой всего состава кровли.
Начальная максимальная цена контракта — 35,7 млн рублей.
Подрядчика должны определить 12 ноября
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...