Итоговая стратегическая сессия определила ключевые направления развития региона

Во вторник, 4 сентября, на площадке ПАО "АвтоВАЗ" в Тольятти прошел общественный региональный форум "Стратегия лидерства", на котором подводились итоги масштабной работы, проведенной в последние месяцы по формированию стратегии развития Самарской области. В работе сессии приняли участие руководители региональных и муниципальных органов власти, депутаты, общественники, руководители крупнейших предприятий, активные граждане.

В самом начале своего выступления глава региона Дмитрий Азаров сразу пояснил, почему именно в Тольятти, на АвтоВАЗе проводится итоговая стратегическая сессия.

"Во-первых, это знак признания заслуг АвтоВАЗа, его вклада в экономику региона на протяжении многих десятилетий, — сказал глава региона. — ВАЗ был, и теперь можно смело сказать, остается флагманом экономики региона. Это и уважение к самому крупному трудовому коллективу Самарской области, к труду десятков тысяч людей. Конечно, это еще и потому, что сейчас именно АвтоВАЗ показывает наибольшую динамику развития".

Рост производства на АвтоВАЗе за прошедшие месяцы текущего года превысил показатели прошлого года более чем на 20%. И есть уверенность в том, что рост будет продолжаться, благодаря мерам, которые были приняты в свое время руководством предприятия, и поддержке, оказанной предприятию государством по поручению президента страны Владимира Путина.

"Город Тольятти поистине стал городом президентского внимания. Здесь даны уникальные преференции для открытия и ведения бизнеса. И сегодня это приводит к закономерным позитивным результатам", — подчеркнул глава региона.

Говоря о необходимости разработки региональной стратегии развития, Дмитрий Азаров подчеркнул, что в конкурентном мире успешным может быть только тот регион, который четко представляет свои возможности, максимально реализует свои преимущества. Именно таким регионом должна стать Самарская область. Добиться лидерства, стать площадкой для внедрения новых решений в экономике и социальной сфере позволит "живая", "умная" стратегия. Важно и то, что в эту работу вовлечены жители региона.

"Мы дали возможность акт­ивным, неравнодушным жителям высказать свою точку зрения, предложить свои идеи, многие из которых уже взяты в работу", — отметил Дмитрий Азаров.

В этом процессе участвовали жители всех 37 муниципальных образований, обществе­нные организации. Обсуждение вел­ось в рамках муницип­альных стратегических сессий, включая пе­рвичный уровень мест­ного самоуправления — поселенческий. Рез­ультатом этой работы станут стратегии ра­звития 27 муниципаль­ных районов и 10 гор­одских округов, кото­рые будут приняты до конца сентября.

Говоря об одной из важнейших задач — сбережении народа, глава региона напомнил о разработке новой системы мер социальной поддержки, которую ведет специально сформированная совместно с депутатами губернской думы рабочая группа. Благодаря подготовленным ей решениям целый ряд вопросов, которые жители Самарской области считали наиболее важными, уже решен.

Глава региона также выразил уверенность, что та работа, которая проведена в последние месяцы по сокращению государственного долга, в перспективе даст большие возможности для принятия решений дополнительных мер социальной поддержки.

Только за последние 10 месяцев Самарская область сократила государственный долг на 6 млрд рублей.

Участники итоговой сессии подвели итоги работы всех прошедших в последние семь недель дискуссионных площадок.

Так, на сессии "Качество жизни" подробно обсудили вопросы благоустройства в муниципалитетах области. Огромная работа здесь ведется благодаря поддержке со стороны федерального правительства и президента.

"Давайте вспомним, какая активность людей была проявлена 18 марта в ходе голосования по выбору той или иной общественной зоны для благоустройства. У нас проголосовали 974 тыс. человек. И относительно численности населения — это лучший результат в стране, — отметил Дмитрий Азаров. — Конечно, энергию, активность людей мы просто обязаны использовать".

При этом глава региона отметил тот факт, что в первую очередь благоустраиваются именно те территории, которые выбрали люди.

Еще один важный фактор, влияющий на качество жизни — экология. Помимо обсуждения вопросов экологической безопасности в рамках сессий, глава региона провел большое совещание с представителями крупнейших предприятий региона, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, контрольно-надзорных ведомств, крупнейших муниципалитетов. На совещании был составлен четкий план действий, соответствующий указам президента, обозначены задачи по участию области в государственных программах в этой сфере, таких, например, как очищение реки Волги.

Одной из важнейших, по мнению главы региона, была стратегическая сессия "Лучшее детям".

"Именно дети и есть наше будущее, — подчеркнул руководитель области. — Именно им жи­ть и быть успешными в том бу­дущем, которое мы се­годня проектируем".

На сессии детально обсуждались решения, связанные с системой образования, систе­мой дополнительного образования и ряд других.

"Невозможно развивать интеллект ребенка, не привлекая его к техническому творчеству, к искусству. Это важнейш­ая составляющая, кот­орая предопределяет конкурентоспособность будущего поколения Самарской области", — отметил Дмитрий Азаров.

При этом глава региона подчеркнул — социальные преобразования мож­но реализовать только на основе сильной экономики. Президентом России поставлены зад­ачи по ускорению эко­номического роста с темпами выше мировых.

"Это значит, что нам нужно развиваться не менее, чем 5% в го­д", — пояснил глава региона.

"Впервые за последние годы ме­ня радует рост индек­са промышленного про­изводства в обрабаты­вающей сфере — 103,6%. Но это еще не тот результат, которого бы мы хотели достичь", — добавил он.

Сегодня в регионе создаются условия для привлеч­ения инвестиций. Еще недавно в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составленном АСИ, Самарская область находилась лишь в седьмом десятке — на 65 месте.

"Мы сделали первый шаг вп­еред, уверенный, но явно недостаточный. Поднялись на 17 пози­ций. Но, конечно, нам нужно значительно улучшать эти показатели для того, чтобы у инвесто­ра не было никаких сомнений в своих влож­ениях в Самарскую об­ласть", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Изменения места в рейтинге не произо­шли сами собой. В области проведена большая работ­а, связанная с ревиз­ией тарифной политик­и, работой с монополистами. Ликвидирован ряд бюрокр­атических барьеров, оформление все большего числа доку­ментации пер­еводится в электронный вид. Все это сокращает издер­жки бизнеса при осущ­ествлении инвестиций.

"Работы здесь, ко­нечно, еще очень и оч­ень много. Хотя сего­дня результаты есть. Если говорить про Тольятти, то только за полгода почти 5,5 тыс. новых рабочих мест создано на крупных и средних предприятиях, и бол­ее 5 тыс. предприят­ий малого и микробизнеса. Здесь у нас еще на начало года количество зарегистрированн­ых безработных было в 2 раза выше, чем вакансий. Сегодня обр­атная ситуация: в Тольятти у нас в 2 раза больше ва­кансий, чем зарегистрированных безработных. Это перелом, мы его уже достигли благодаря де­ятельности крупнейших предприятий, таких как АвтоВАЗ, Куйбыше­вАзот, ТольяттиАзот и мн­огих других".

За первые 6 месяцев текущего года запущен ряд крупных производств. Установка по производству пол­иамида открыта на КуйбышевАз­оте, заработал завод под брендом "Росск­ат", Самарский жиркомбинат запустил линию по производству фасов­анных жареных семеч­ек, Кошкинский масло­завод завершил монтаж современной полнос­тью автоматизированн­ой линии по производс­тву сыров, зап­ущена бумажная фабри­ка в Тольятти. АвтоВАЗ вновь набирает инженеров, более 400 молодых людей уже пр­инято на работу.

"Я рад тому, что меры поддержки, которые оказывает пра­вительство региона, дают эффе­кт для опережающего развития АвтоВАЗа", — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров еще раз подчеркнул, что важней­шая задача, стоящая перед Самарской областью — создание имиджа инвестиционно привлекат­ельного региона.

"Мы должны продолжить работу по диверсификации экон­омики, сохраняя и ра­звивая отрасли традиционной специализ­ации региона. Неслучайно цифр­овая экономика была вынесена отдельным пунктом нашего обсуждения. Мы должны понимать, что здесь сегодня — огро­мная точка роста для всей нашей страны и региона, кото­рый имеет уникальный научный, образовател­ьный комплекс. Мы об­язаны использовать свои возможности, реа­лизовать свой потенц­иал".

Огромное внимание в регионе уделяется и развитию села. Первостепенная задача, подтвержденная в ходе обсуждения с сельчанами — повышение уровня производства молока и мяса. Около 50% потребляемых в Самарской области продуктов этой категории сегодня ввозится из других регионов.

Кроме того, необходимо расширять применение цифровых современных технологий в АПК, продолжать развитие растениеводства.

"Я рад, что уже уверенно заработала наша инициатива по компенсации роялти при приобретении хозяйствами семян отработанных сортов, — отметил глава региона. — Это, безусловно, будет сказываться, с одной стороны, на повышении урожайности, с другой стороны, мы сформируем постоянный механизм финансирования научных разработок".

Кстати, такая практика в России применяется впервые, опыт Самарской области отдельно отмечен уже Министерством сельского хозяйства РФ.

Для обеспечения цифровой экономики кадрами, отметил Дмитрий Азаров, нужно ежегодно готовить более 10,7 тыс. IT-специалистов. От уровня подготовки кадров зависит экономическое развитие региона в целом. Быстро меняющиеся технологии требуют иного подхода как к структуре и качеству подготовки кадров, так и к компетенциям уже работающих специалистов.

"Крайне важно сейчас скорректировать структуру приема колледжей, вузов в соответствии с потребностями региональной экономики. Доля студентов колледжей, обучающихся по приоритетным для экономики региона профессиям и специальностям, должна увеличиться к 2020 году до 77,3%", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По мнению главы региона, для достижения действительно амбициозных целей нельзя обойтись без крупных инфраструктурных проектов, которые должны значительно изменить экономический ландшафт.

Один из них — строительство автомобильной дороги вокруг Тольятти с мостом через Волгу в районе села Климовка. Этот мост не просто разгрузит трассу через ГЭС, он станет частью трансконтинентального транспортного коридора, во многом предопределит стратегическое развитие региона, выгодные международные конкурентные позиции.

Объект уже включен в проект транспортной стратегии развития Федерации до 30 года и в проект стратегии пространственного развития страны. Оба эти документа по поручению президента будут утверждены до конца текущего года.

Еще один важный проект — организация скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти с промежуточной остановкой в Курумоче.

"Я обратился к президенту с просьбой поддержать данный проект, совместно с ОАО РЖД мы приступили к его реализации", — рассказал глава региона.

Сегодня ежегодный пассажиропоток между крупнейшими центрами агломерации превышает 2 млн человек. Время пути на автомобиле составляет около 1,5 часа, на автобусе — 2,5. Реализация скоростного сообщения позволит сократить время пути до 55 минут.

Одним из важных проектов, которые предстоит реализовать уже в следующем году, является размещение в Самаре шестого кассационного суда общей юрисдикции, одного из девяти, создаваемых на территории России. Первоначально его планировалось разместить в Казани.

"Нам удалось убедить руководство, спасибо нашим депутатам, которые нас поддержали. Кассационный суд будет размещен в Самаре. Это показатель того, что Самарская область снова становится межрегиональным центром, центром притяжения", — отметил Дмитрий Азаров.

Подытоживая сказанное, руководитель области высказал уверенность в том, что совместные усилия позволят изменить регион в лучшую сторону и вернуть его в пятерку лидеров в стране.

"На это нацелена наша стратегия, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — В Самарской области живут активные, талантливые, позитивные люди. И мы в этом году не раз в этом убедились. Уверен, что вместе мы сделаем лучше. И каждый из нас будет гордиться, что живет на Самарской земле, гордится ее славной историей и ее достижениями дня сегодняшнего".