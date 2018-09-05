Следственный изолятор Самары распахнул двери для еще одного москвича

В пятницу, 31 августа, постановлением Советского районного суда Самары под арест на два месяца был отправлен житель столицы Иосиф Квачахия. Весной прошлого года он входил в руководящий состав ООО "Проектный офис", а сегодня вместе с задержанным в декабре 2017 года бизнесменом Борисом Семиным обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, квалифицируемом ч. 4. ст. 159 УК РФ.

Официально нигде нее работающий уроженец Абхазии 42-летний Иосиф Квачахия был задержан сотрудниками СОБРа в Москве собственном автомобиле Ауди А7 29 августа 2018 года. Согласно протоколу осмотра транспортного средства, в нем были найдены деньги в размере 1 млн рублей и документы на находящуюся в процессе банкротства самарскую компанию "Проектный офис". Оперативники изъяли оригиналы свидетельств о регистрации движимого и недвижимого имущества, принадлежащего компании, а также договора купли-продажи этих активов и их незаконного, как считает следствие, отчуждения. По словам самого Квачахии, бумаги он получил от нового акционера компании для того, чтобы передать их конкурсному управляющему. Однако встрече не было суждено состояться: 30 августа Квачахию доставили в Самару, а день спустя в Советском районном суде ему уже выбирали меру пресечения.

По версии следствия, Иосиф Квачахия играл одну из ключевых ролей в незаконном отчуждении имущества ООО "Проектный офис", где вплоть до весны 2017 года работал директором по развитию. Согласно материалам дела он, вступив в преступный сговор с одним из владельцев компании Борисом Семиным, разработал схему хищения 50% долей, принадлежавших другому самарскому предпринимателю Александру Зобнину, после чего без его согласия все активы ООО были проданы некой Alvira Corporation, зарегистрированной на Сейшельских островах. Покупка обошлась ей всего в 10 тыс. рублей, в то время как общий ущерб, нанесенный действиями Семина и Квачахии, оценивается по разным оценкам от 300 до 400 млн рублей.

Напомним, 40-летний Борис Семин до июня 2015 года был председателем совета директоров страховой группы "Компаньон". 23 декабря 2017 года он был задержан в Москве и доставлен в Самару, где был заключен под стражу. Теперь история аналогичным образом повторилась с Иосифом Квачахией. Иосифа Квачахия обладает обширным опытом "общения" с правоохранительными органами, так, в 2011 году он уже привлекался в Москве в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по той же статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В споре участвовали страховая компания "Россия" и перестраховочная компания "Находка Ре".

Следствие на заседании 31 августа настаивало на заключении подозреваемого под стражу. Адвокат Квачахии, в свою очередь, ходатайствовал на "домашнем аресте", представив суду медицинскую справку, что его подзащитный недавно перенес язвенный гастрит. А так как родственников и собственного жилья в Самаре у обвиняемого нет, то в качестве апартаментов для проживания стороной защиты была предложена квартира на ул. А. Толстого, 28 с видом на Волгу. Ее владелица даже подписала нотариальное согласие на временное вселение московского гостя. Однако учитывая, тяжесть преступления, в котором обвиняется Квачахия, а также то, что находясь на свободе, он может попытаться скрыться и оказать давление на свидетелей, судья приняла решение изолировать подозреваемого от общества.

Кроме Квачахия под обвинением находятся Семин и корпоративный юрист Евгений Величковский. Причем потерпевший Зобнин считает причастными к совершению против него преступления еще пять человек. Помимо них, в числе свидетелей по делу проходит и экс-генеральный директор ООО "Проектный офис" Станислав Новицкий, который работал на г-на Семина непосредственно перед тем, как того задержали по обвинению в мошенничестве. Согласно материалам, которые имеются в распоряжении редакции, Новицкий подтверждает версию следствия и называет задержанных инициаторами крупной аферы. В своем заявлении свидетель указывает, что "незаконная смена собственников" ООО "Проектный офис" произошла 11 мая 2017 года, в результате чего Борис Семин стал единоличным владельцем компании. "22.05.2017 по инициативе Семина от должности директора общества была отстранена Ирина Хвостова, и директором "Проектного офиса" назначили меня. Однако моя должность была номинальной, поскольку все значимые указания давал лично Семин, а также Величковский Е.А., Квачахия И.Г., Веденеева Е.В. от его имени", — пишет Новицкий.

По словам номинального руководителя, вышеуказанные лица по сути контролировали все вопросы управления "Проектным офисом", в том числе касающиеся процедуры его банкротства. "По существу, уже в июне 2017 года Семин начал давать указания вывести все активы из ООО "Проектный офис", — продолжает Новицкий. — В дальнейшем, после смены меня на Аладько А.Н. (последний генеральный директор ООО "Проектный офис" — прим. автора) эти денежные средства были переведены через фирму-прокладку в ООО "Ника", что фактически стало выводом активов и сокрытием денег от кредиторов. Я протестовал против таких сделок, но Семин уговаривал меня и указывал, что эти действия одобрены решением владельцев и никакой ответственности для меня не несут".

Новицкий также сообщает следственным органам, что именно Семин давал ему указание уволить всех сотрудников "Проектного офиса" с целью их дальнейшего переоформления в другие компании, в том числе выступавшие кредиторами банкротящегося общества. "Я был против совершения описанных выше действий, — пишет Новицкий. — На протяжении четырех месяцев, пока я был директором ООО "Проектный офис", я пытался сложить с себя полномочия, понимая, что Александр Зобнин не давал своего согласия на продажу общества".

Как прокомментировали Волга Ньюс в следственном управлении Следственного комитета РФ по Самарской области, в настоящее время следствие по уголовному делу продолжается. Ведет его Советский межрайонный следственный отдел города Самары. Следствие по делу в настоящий момент продлено до 8 ноября 2018 года. А между тем, карающий меч Фемиды в ближайшее время может настичь не только Бориса Семина и его подельников из "Проектного офиса", но и родственников Семина.

10 августа Красноглинский следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении сестры супруги г-на Семина Татьяны Татаринцевой по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Дело в том, что ранее Татаринцева заявила, будто бы 1 сентября 2017 года предоставила Борису Семину заем в сумме 12,8 млн рублей. Семин якобы долг так и не отдал, и таким образом теперь Татаринцева претендует на часть активов, принадлежащих задержанному, но арестованных судом. Однако специальная экспертиза выявила, что фактическая дата подписания акта приема-передачи денег соответствует январю 2018 года, когда Семин уже находился под стражей и, соответственно, не мог принять от своей родственницы деньги.

Алексей Мезенцев, адвокат Бориса Семина:

— Борис Семин, будучи владельцем 50% прав компании Olmert Holding Ltd, имел право осуществлять любые гражданско-правовые сделки единолично, без согласования с другим бенефициаром. Реализуя свое право, он осуществил продажу 100% доли ООО "Проектный офис" другой иностранной компании Alvira Corporation. Для регистрации на нового покупателя в налоговом органе РФ был нотариально оформлен и подписан договор купли-продажи. При этом нотариус проверила и подтвердила правоустанавливающие документы иностранных компаний и полномочия каждой стороны сделки. Произошла обычная гражданско-правовая сделка по переходу прав собственности, при этом в судебном порядке сделка не оспаривалась и незаконной признана не была.

Сделка состоялась за пределами РФ, и при ее совершении стороны руководствовался законодательством Британских Виргинских Островов. По местному законодательству и Уставу компании "Ольмерт Холдинг" для осуществления любой сделки было достаточно кворума на собрании, который составлял 50% об общего количества голосов акционеров. Соответственно, акционер мог принять любое решение по инструкциям бенефициаров, голосуя как по инструкции Зобнина А.А., так и по инструкции Семина Б.В., что явно свидетельствовало об отсутствии какого-либо преступления и исключает возбуждение какого-либо уголовного дела. Обычный корпоративный спор, входящий в юрисдикцию другого государства, между бывшими компаньонами привел к уголовному делу, результат которого предсказать никто не может.

Александр Зобнин, пострадавший:

Мошенническая сделка по перепродаже долей ООО "Проектный офис" была заключена в России, заверена в нотариальной конторе Захарова и сфальсицированные документы представлены в налоговую инспекцию Самары. Так что доводы о том, что сделка состоялась за пределами РФ, безосновательны и ставят целью попытаться запутать следствие. И еще предстоит выяснить, каким образом Квачахии и Величковскому удалось "убедить" нотариуса заверить незаконную сделку. Данные действия не "корпоративный спор", а банальное воровство.

Семин отказывается возвращать украденные активы, более того, его жена Семина Людмила продолжает атаковать остатки активов "Проектного офиса" в арбитражном суде Самарской области, пытаясь выгрести все до копейки. Предполагаю, что Борис "задним числом" передал ей украденные активы, но ей все мало. Сложилась ситуация, что Людмила Семина — единственная, кто получил прямую выгоду от этого мошенничества. Я лишился активов, Семин попал в тюрьму, а Людмила стала обладательницей состояния, еще и без юридических обязательств перед мужем.

Мне жаль, что в результате неуемной корысти и дерзости этих людей разрушена компания, многие десятки сотрудников потеряли работу.