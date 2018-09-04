Эксперты подвели итоги работы стратегических сессий

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на площадке ПАО "АвтоВАЗ" состоялась финальная стратегическая сессия, на которой были подведены итоги тематических сессий, проходивших в регионе на протяжении двух месяцев. Инициатором такого формата работы по долгосрочному планированию развития Самарской области выступил глава региона Дмитрий Азаров.

После доклада руководителя Самарской области, модераторы стратегических сессий и приглашенные эксперты рассказали о предложениях, которые были сформированы на прошедших мероприятиях.

Основные тезисы и инициативы сессии "Сбережение народа" озвучил ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников. Он напомнил, что в системе здравоохранения Самарской области работают больше 65 тыс. человек. Представители почти всех медучреждений региона советовались с людьми и принимали участие в сессии, где предложили проекты и инициативы, направленные на решение многих проблем.

Две главные задачи, которые необходимо решить в системе здравоохранения, это снижение смертности населения и кадровый вопрос, отметил Котельников. Также участники сессии "Сбережение народа" предложили развивать цифровые технологии в медицине и внедрять во все медучреждения первичного звена программу "Бережливая поликлиника" для оптимизации работы и повышения качества оказания медицинской помощи.

Председатель родительского собрания Самары Жанна Чернышева озвучила итоги сессии "Лучшее — детям". По мнению экспертов отрасли образования, родители не всегда способны обеспечить социализацию ребенка, его воспитание и часто нуждаются в помощи профессиональных педагогов.

Жанна Чернышева отметила, что весной 2018 года в Самаре был запущен проект "Родительский университет", в котором родители поднимают важные для них вопросы, а педагоги оказывают им квалифицированную помощь. Участники сессии предложили развивать этот проект и создавать в регионе центры родительских компетенций.

Генеральный директор ООО "Пегас-Авто" Светлана Линник подвела итоги сессии "Экономика будущего". Она отметила, что для повышения эффективности производства на предприятиях целесообразно внедрять бережливое производство, объединять усилия компаний и государства для подготовки квалифицированных кадров.

Участники сессии также предложили сократить количество внеплановых проверок бизнеса со стороны контролирующих и надзорных органов и усилить поддержку отечественного производителя государством.

По теме совместной подготовки кадров высказался и вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО "АвтоВАЗ" Дмитрий Михаленко, резюмировав работу сессии "Кадровая политика". Главным достижением прошедшей сессии он назвал подписание соглашения о сотрудничестве между фондом "Сколково" и Самарской областью, а также соглашения о сотрудничестве региона с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Свою оценку прошедшим в регионе стратегическим сессиям дал депутат Госдумы Владимир Гутенев. "Можно с уверенностью сказать, что в Самарской области был сформирован добротный каркас стратегии, — отметил он. — Стратегия очень хорошо перекликается с посланием нашего президента к Федеральному собранию".

По словам Гутенева, перед Самарской областью стоит ряд важных задач, выполнить которые поможет формируемая сегодня стратегия развития. Главные аспекты стратегии — это человеческий капитал и наличие гражданского общества в регионе, считает спикер.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Виктор Кидяев отметил, что Самарская область подает пример всем регионам страны, а работа над стратегией лидерства проходит при активном участии граждан. Он также добавил, что на сессиях были выработаны предложения, которые будут востребованы не только в Самарской области, но и за ее пределами.