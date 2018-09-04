Жители предпенсионного возраста сохранят региональные льготы

В понедельник, 3 сентября, депутаты фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы поддержали законопроект, предусматривающий сохранение региональных мер социальной поддержки жителей области предпенсионного возраста. Изменения позволят смягчить последствия корректировки пенсионного законодательства страны.

29 августа президент России Владимир Путин в прямом эфире выступил с обращением, в котором рассказал о совершенствовании пенсионной системы. Он предложил руководителям субъектов РФ сохранить региональные меры социальной поддержки граждан, достигших пенсионного возраста, установленного в настоящее время (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

Глава Самарской области Дмитрий Азаров в тот же день заверил жителей губернии, что все областные меры социальной поддержки для этой категории жителей будут сохранены. Глава региона предложил депутатам Самарской губернской думы подготовить проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области".

Предварительный вариант подготовленного депутатами законопроекта обсудили в понедельник на заседании фракции "Единая Россия" губернской думы. Согласно документу, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2027 года сохраняется ежемесячная выплата ветеранам труда РФ и приравненным к ним гражданам, а также ветеранам труда Самарской области.

Также для федеральных ветеранов и лиц, приравненных к ним, сохраняется ежемесячная денежная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг. Сохраняется право на социальную помощь в виде денежных выплат и услуг по социальному контракту, право на бесплатную юридическую помощь и налоговые льготы по транспортному налогу.

Депутаты обратятся к муниципальным властям, чтобы те сохранили льготы на земельный налог и налог на имущество.

По мнению депутатов, принимаемые меры позволят избежать социальной напряженности в стране и регионе. "Переходный период вводится специально для людей, которые уже с января 2019 годы планировали выйти на пенсию. В Самарской области их 45 тысяч. Теперь все они будут обеспечены льготами, которые действовали бы при сохранении старого законодательства", — отметил председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов, принявший участие в заседании фракции "ЕР".

Руководитель фракции "Единая Россия" Геннадий Котельников назвал реформирование пенсионной системы сложным и ответственным шагом. "Пенсионное законодательство принималось десятки лет назад, когда продолжительность жизни и ее уровень были другими. Теперь нам приходится применять новые подходы, — отметил он. — Сейчас самое главное, чтобы жители области получили поддержку сохранения всех действующих в регионе льгот".

По словам депутатов, законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании губдумы 25 сентября. "Мы надеемся, что инициативу примут сразу в двух чтениях", — отметила первый заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева.