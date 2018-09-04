На трассе Тюмень — Омск погибли супруги из Самарской области, в которых врезался большегруз

В понедельник, 3 сентября, около 7:00, на 542 км дороги Тюмень — Омск столкнулись большегруз Renault Premium и Toyota Corolla. В результате погибли супруги из Самарской области: 57-летний водитель легковушки и его 52-летняя жена. Об этом сообщает УМВД России по Омской области.

Водитель фуры был трезв. По данным следствия, управлявший большегрузом мужчина, пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В последний момент он пытался свернуть на обочину, но расстояние было уже слишком маленьким.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего водителя Renault по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".