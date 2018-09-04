На трассе Тюмень — Омск погибли супруги из Самарской области, в которых врезался большегруз

В понедельник, 3 сентября, около 7:00, на 542 км дороги Тюмень — Омск столкнулись большегруз Renault Premium и Toyota Corolla. В результате погибли супруги из Самарской области: 57-летний водитель легковушки и его 52-летняя жена. Об этом сообщает УМВД России по Омской области.
Водитель фуры был трезв. По данным следствия, управлявший большегрузом мужчина, пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В последний момент он пытался свернуть на обочину, но расстояние было уже слишком маленьким.
В связи с произошедшим возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего водителя Renault по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".
Последние комментарии
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!