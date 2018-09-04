В Сызрани водитель легковушки сбил на "зебре" 10-летнюю девочку

В понедельник, 3 сентября, в 18:50, в Сызрани участником ДТП стал 33-летний водитель Kia Cerato, ехавший по ул. Декабристов в направлении ул. Ульяновской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 153 по ул. Декабристов он сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, которая шла из магазина. Ребенка с травмами госпитализировали. По факту ДТП ведется проверка.