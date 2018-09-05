В Самаре ночью на ул. Георгия Димитрова горели два торговых павильона

В среду, 5 сентября, в 3:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Георгия Димитрова в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели два торговых павильона на площади 20 кв. м. В тушении участвовали 10 человек, использовалось две спецмашины. Пожар удалось полностью ликвидировать в 4:07.
Данных о пострадавших нет.
Обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?