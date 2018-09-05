В Самаре ночью на ул. Георгия Димитрова горели два торговых павильона

В среду, 5 сентября, в 3:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Георгия Димитрова в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели два торговых павильона на площади 20 кв. м. В тушении участвовали 10 человек, использовалось две спецмашины. Пожар удалось полностью ликвидировать в 4:07.

Данных о пострадавших нет.

Обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.