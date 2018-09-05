В ДТП на трассе М-5 под Сызранью пострадали два человека, один в реанимации

В среду, 5 сентября, около 6:30, на трассе М-5 под Сызранью в ДТП попал 67-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053, ехавший со стороны Тольятти. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии, на 893 км трассы, разворачиваясь, автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с попутным Lada Largus под управлением 48-летнего мужчины.

В результате пострадали водитель ВАЗ-21053 и его 62-летняя пассажирка. Автомобилиста госпитализировали в реанимацию, а женщину — в отделение травматологии.

По факту ДТП ведется проверка.