В ДТП на трассе М-5 под Сызранью пострадали два человека, один в реанимации

В среду, 5 сентября, около 6:30, на трассе М-5 под Сызранью в ДТП попал 67-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053, ехавший со стороны Тольятти. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии, на 893 км трассы, разворачиваясь, автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с попутным Lada Largus под управлением 48-летнего мужчины.
В результате пострадали водитель ВАЗ-21053 и его 62-летняя пассажирка. Автомобилиста госпитализировали в реанимацию, а женщину — в отделение травматологии.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!