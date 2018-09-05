На рынке "Норд" водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

Во вторник, 4 сентября, на территории рынка "Норд" произошло ДТП с участием 59-летнего водителя Mitsubishi Outlander, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 15:25 он ехал по территории рынка в направлении ул. Рыльской. Не обеспечив постоянный контроль за движением, в районе дома № 6 по Заводскому шоссе автомобилист сбил 13-летнего велосипедиста, ехавшего навстречу. Подростка с травмами госпитализировали. По факту ДТП ведется проверка.