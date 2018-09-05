В Самаре разыскивают пропавшего 14-летнего парня

В Самаре разыскивают 14-летнего Илью Шаповалова, который утром 4 сентября ушел со двора школы в Октябрьском районе и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы пропавшего: на вид 14 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы черные, был одет в черные джинсы, майку и кроссовки. При себе имел сменную одежду (футболки, носки), свободно общается на английском, французском и немецком языках.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (846)373-76-40, 334-62-03 (ДЧ У МВД России по Самаре); 278-24-00, 334-02-02 (ДЧ ОП № 4 У МВД России по Самаре); 20 (102 с мобильного).