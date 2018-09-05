Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым

В среду, 5 сентября, президент России Владимир Путин в Ново-Огарево провел рабочую встречу с главой Самарской области Дмитрием Азаровым, сообщает сайт Кремля.

Руководитель области информировал главу государства о социально-экономической обстановке в регионе. Обсуждались также вопросы, связанные с реализацией концепции использования наследия чемпионата мира по футболу 2018 года и сохранением исторических центров городов, принявших матчи мирового первенства.