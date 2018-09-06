Автостопщик из Самары, которого месяц разыскивали родственники и волонтеры, найден мертвым на трассе в Забайкалье

Пропавшего 27-летнего автостопщика из Самары Олега Мефеда нашли погибшим на трассе возле с. Арей Улетовского района Забайкальского края, сообщает ИА "Чита.Ру" со ссылкой на одного из добровольцев поискового отряда.
В последний раз путешественник вышел на связь 7 августа из с. Улеты. Он планировал добраться автостопом из Самары до Сахалина.
Как выяснили добровольцы, мужчину в день исчезновения сбил легковой автомобиль, водитель которого после ДТП скрылся.
Тело Олега Мефеда с согласия его родных кремировали, а прах доставили на Сахалин, где его заберут родственники погибшего.
Последние комментарии
нужен народный мститель с дубиной и дробовиком Панкор Джекхаммер =)
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!