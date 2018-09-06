Автостопщик из Самары, которого месяц разыскивали родственники и волонтеры, найден мертвым на трассе в Забайкалье

Пропавшего 27-летнего автостопщика из Самары Олега Мефеда нашли погибшим на трассе возле с. Арей Улетовского района Забайкальского края, сообщает ИА "Чита.Ру" со ссылкой на одного из добровольцев поискового отряда.

В последний раз путешественник вышел на связь 7 августа из с. Улеты. Он планировал добраться автостопом из Самары до Сахалина.

Как выяснили добровольцы, мужчину в день исчезновения сбил легковой автомобиль, водитель которого после ДТП скрылся.

Тело Олега Мефеда с согласия его родных кремировали, а прах доставили на Сахалин, где его заберут родственники погибшего.