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Браконьерские сети, ружья и патроны - свежий "улов" инспекторов департамента охоты и рыболовства

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Только за две недели с начала летне-осеннего охотничьего сезона, который открылся 18 августа, инспекторы департамента охоты и рыболовства Самарской области выявили 55 нарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Во время регулярных рейдов у браконьеров изымались ружья, патроны, сети. И далеко не все застигнутые врасплох нарушители сразу спешили раскаиваться. Встречались и те, кто пытался оказать сопротивление. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в департаменте охоты и рыболовства.

В частности, один из наиболее запомнившихся охотинспектрам случаев произошел 31 августа на озере "Гатное" в Куйбышевском районе. В тот день стражи порядка стояли на катере у берега озера и увидели двух мужчин, проплывавших мимо на лодке ПВХ. Инспекторы попросили их остановиться и предъявить документы. Но незнакомцы завели лодочный мотор и пустились наутек. Настичь их удалось в камышах, где застряла лодка.

У незнакомцев при себе оказались охотничье ружье "Сайга" 12 калибра с патронами и травматический пистолет. При этом разрешения на охоту и на пользование оружием у них не было, лодка ПВХ не имела бортовых номеров и нигде не была зарегистрирована надлежащим образом, в ней также были обнаружены рыболовные сети.

При изъятии оружия нарушители оказали охотнспекторам сопротивление, в частности, ими была предпринята попытка вырвать ружье.

Поскольку браконьеры вели себя агрессивно, инспекторы вызвали полицейских. Прибывшие патрульные изъяли у браконьеров травматический пистолет, сети и лодочный мотор, а охотинспекторы - ружье и патроны.

Как сообщили в департаменте охоты и рыболовства Самарской области, в связи с незаконной охотой в отношении задержанных составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, которая предусматривает административный штраф до 4 тыс. рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой либо лишение права охотиться на срок до двух лет. Материалы в отношении нарушителей уже переданы для разбирательства в мировой суд.

Еще один случай незаконный охоты зафиксирован 24 августа в охотничьем угодье "Кротковское" Похвистневского района. Здесь во время очередного рейда охотинспекторы увидели на берегу озера двух мужчин с ружьями, которые, судя по всему, охотились на утку. Как выяснилось, нарушителями оказались отец и сын, проживающие в одном из сел Похвистневского района. Сын при этом является полицейским.

Настрелять дичи они еще не успели. Помимо дробовых патронов, предназначенных для стрельбы по уткам, у них изъяты патроны с картечью, которая применяется для охоты на копытных животных. Также у задержанных был конфискован самодельный охотничий нож.

Как рассказали охотинспекторы, у младшего задержанного не было ни охотничьего билета, ни разрешения на владение оружием. А оба ружья зарегистрированы на его отца. Поскольку разрешения на охоту у мужчин не оказалось, по данному факту составлены протоколы об административном правонарушении.

Инспекторы передали изъятые ружья, патроны, нож на ответственное хранение полицейским. Позже, в связи с направленной охотинспекторами информации о нарушении оборота оружия, управлением Росгвардии по Самарской области ружья у владельца были конфискованы.

А 1 сентября во время рейда в охотничьем угодье "Сергиевское" инспекторы департамента остановили автомобиль УАЗ "Патриот" с группой людей в салоне, которые палили по живности из окон. У компании изъяли два ружья с подствольными фонарями и 79 патронов. Транспортное средство горе-охотников было арестовано. По факту браконьерства отделом полиции по Сергиевскому району проводится проверка, которая вполне может закончиться возбуждением уголовного дела по статье 258 УК РФ.

В департаменте охоты и рыболовства Самарской области рекомендуют неукоснительно соблюдать правила охоты и напоминают, что повторное их нарушение физическим лицом в течение года влечет наложение увеличенных санкций, вплоть до лишения права охоты и конфискации охотничьего огнестрельного оружия.

Кроме планомерной работы по выявлению правонарушителей, сотрудники департамента охоты и рыболовства Самарской области ведут постоянное юридическое сопровождение материалов в органах дознания и судах по ранее совершенным фактам браконьерства.

В частности, 15 июня приговором мирового судьи в Красноярском районе за незаконную охоту с применением крупного ущерба по пункту "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ осужден мужчина, который, не имея разрешения на охоту, застрелил из карабина Orsis с ночным прицелом двух косуль, причинив государству ущерб в 120 тыс. рублей.

Браконьер был задержан сотрудниками департамента охоты и рыболовства во время рейда совместно с сотрудниками ГИБДД по Красноярскому району. Причиненный ущерб мужчина возместил до суда. Мировой суд же приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.

Гид потребителя

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нужен народный мститель с дубиной и дробовиком Панкор Джекхаммер =)

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Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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