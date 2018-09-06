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"Мельчайшие сосуды как на ладони": в самарском "Медгарде" появилось эндоскопическое оборудование последнего поколения

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Модернизация клиники проводится по целому ряду направлений.

На протяжении последних нескольких недель здание лечебно-диагностического комплекса "Медгард" на Гагарина, 20Б переживает глобальные перемены. В работу вводятся новые площади, помещения ремонтируются, расширяются лаборатория, стоматология и отделение трансфузиологии. В ближайших планах организация детской поликлиники, которая будет вынесена за пределы взрослой "зоны", реконструкция операционного блока, круглосуточного стационара и создание нового отделения офтальмохирургии.

Фото предоставлено ООО "Медгард"

"То, что мы делаем и видим сейчас — это совсем другой уровень, — рассказывает главный врач клиники, к. м. н. Андрей Мокеев. — Впереди еще много работы: новые направления и по части хирургии, и по части диагностики, и даже по части женской красоты. Одним словом, не стоим на месте, ведь развитие — неотъемлемый элемент любой динамичной системы".

В рамках этой модернизации "Медгард" приобрел и ввел в работу новую эндоскопическую стойку с современным видеопроцессором, который позволяет видеть на экране мельчайшие детали исследуемых органов желудочно-кишечного тракта.

"Качество изображения высочайшее. Если раньше я видела только слизистую, то теперь даже мельчайшие сосуды как на ладони, — рассказала эндоскопист, врач высшей категории Лидия Федоровна Подтяжкина. — Кроме того, установка оснащена устройством автоматического введения контраста, и если мне требуется окрасить поверхности, стоит лишь нажать кнопку. Все это существенно сокращает время проведения процедур при сохранении отличного качества полученного результата, будь то гастроскопия, колоноскопия или бронхоскопия".

О дальнейших нововведениях в клинике расскажем в наших материалах.

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