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Общество

Из-за Фестиваля студентов автобусы №№ 11, 61, 247, 261 временно изменят маршруты

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 сентября, связи с проведением массового мероприятия "Фестиваль студентов" в Самаре с 10:00 до 22:00 будет временно ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, в этот день с 08:00 до 24:00 движение автобусных маршрутов №! 11, 61, 247, 261  будет организовано по временной схеме.

Движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД по Самаре) будет ограничено на следующих участках улиц:

  • по Волжскому проспекту от ул. Полевой до Студенческого переулка;
  • по ул. Полевой от Волжского проспекта до ул. Молодогвардейской;
  • по ул. Маяковского от Волжского проспекта до ул. Молодогвардейской.

Также данных участках с 20:00 7 сентября до 22:00 8 сентября будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

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