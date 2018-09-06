Из-за Фестиваля студентов автобусы №№ 11, 61, 247, 261 временно изменят маршруты

В субботу, 8 сентября, связи с проведением массового мероприятия "Фестиваль студентов" в Самаре с 10:00 до 22:00 будет временно ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, в этот день с 08:00 до 24:00 движение автобусных маршрутов №! 11, 61, 247, 261 будет организовано по временной схеме.

Движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД по Самаре) будет ограничено на следующих участках улиц:

по Волжскому проспекту от ул. Полевой до Студенческого переулка;

по ул. Полевой от Волжского проспекта до ул. Молодогвардейской;

по ул. Маяковского от Волжского проспекта до ул. Молодогвардейской.

Также данных участках с 20:00 7 сентября до 22:00 8 сентября будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.