Из-за Фестиваля студентов автобусы №№ 11, 61, 247, 261 временно изменят маршруты

В субботу, 8 сентября, связи с проведением массового мероприятия "Фестиваль студентов" в Самаре с 10:00 до 22:00 будет временно ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Кроме того, в этот день с 08:00 до 24:00 движение автобусных маршрутов №! 11, 61, 247, 261 будет организовано по временной схеме.
Движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД по Самаре) будет ограничено на следующих участках улиц:
- по Волжскому проспекту от ул. Полевой до Студенческого переулка;
- по ул. Полевой от Волжского проспекта до ул. Молодогвардейской;
- по ул. Маяковского от Волжского проспекта до ул. Молодогвардейской.
Также данных участках с 20:00 7 сентября до 22:00 8 сентября будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!